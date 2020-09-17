Riva Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Riva Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Riva plajı, tatile çıkma şansını bulamayan geneli İstanbul’da yaşayan insanlar olmak üzere bununla birlikte bazı çevre illerdeki kişilerinde yoğun ilgi gösterdiği bir plajdır. Anadolu Yakası kesiminde ve Beykoz ilçesinde bulunan bu plaj denize girebilen sahillerden birisidir. Genelde hafta sonlarında günü birlik olarak gelen ziyaretçilerin en yoğun ilgi gösterdiği Riva plajı tatile zamanı olmayanların uğrak noktasıdır.

Riva Plajı Hakkında Bilgi

Riva kelimesi Rum kökenli olup aslında su kenarında bulunan yerleşim bölgesi anlamına gelmektedir. Riva plajı da adını bu nedenden dolayı almıştır. Ülkemizde İstanbul çevresinde yaşayan insanların havaların ısınması ile birlikte günübirlik olarak tatil için akın ettiği bir yerdir. Bu plajda denize girilebilecek plajlar, kamp alanları ve mesire alanları bulunmaktadır. Bu nedenle her bütçeye hitap etmektedir.

Riva Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Riva plajı, İstanbul ilinin Anadolu yakasında yer almaktadır. Kavacık ile TEM sapağından yaklaşık olarak 23 km, Beykoz şehir merkezinden ise yaklaşık olarak 22 km uzaklıkta bulunmaktadır. Riva plajına ayrıca toplu taşıma araçları ile de gitmek için mümkündür. Beykoz şehir merkezinden hareket eden 137 numaralı otobüsler ya da minibüsler kullanılarak ulaşılabilir.

Riva Plajı Özellikleri Nelerdir?

Riva plajı, tatil planları günü birlik yapıldığı zaman oldukça eğlenceli bir plajdır. Fakat konaklama yapmak isteyen kişiler var ise onlar için bölgede lüks oteller ve de pansiyonlar bulunmaktadır. Bu plajı İstanbul’un hemen hemen en temiz olan denizlerinden biridir. Ayrıca dileyen kişiler Riva plajından tekne kiralayıp Riva Deresi üstünde tekne turuna da çıkabilir. Giriş kısımdaki Riva Plajı ve Elmasburnu Plajı buraya gelen kişilerin en sık olarak tercih ettiği güzel plajlar olmaktadır.

Bölgede pek çok sayıda koy bulunmakta olup Riva Kalesi‘ne de çıkmak mümkündür.

Riva Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri?

Riva plajında yaz sezonu kamp yapmak diğer sezonlara nazaran biraz daha kalabalıktır fakat yer bulunduğu taktirde kamp kurmak mümkündür. Plaj ve deniz güzel olduğu için hemen hemen çoğu kişi buraya gelip kamp kurmak ve sabah uyandığın zaman denizi izlemeyi tercih etmektedir. Riva plajında kamp kurmak ücretsizdir. Kişiler buldukları boş alanları kamp kurarak değerlendirebilirler.

Riva Plajı Giriş Ücreti Ne Kadardır?

Riva plajında buraya gelen kişilerin denize girebileceği plajlar oldukça fazla ve büyüktür. Özellikle hafta sonlarında ya da bayramlar gibi tatil günlerinde çok kalabalık olması nedeni ile bu plajda zaman zaman bir takım sorunlar yaşamak mümkündür. Riva plajında Çayağzı Koyu ismi verilen alandaki plaj yerinde denize girebilir. Ayrıca büyük talep gören ve genel olarak birinci Koy olarak adlandırılmış olan Elmasburnu Plajı‘na da gidilebilir.

Bu plaj da aynı şekilde kişiler hem denize girebilir hem de isterler ise burada kamp kurabilirler. Bölgede buna ek olarak ikinci bir Koy olarak adlandırılmış olan plajda da denize girmek mümkündür. Bu plaj ise daha lüks otellerin var olduğu alana daha yakındır. Bu plajlara giriş ücretleri ise yaklaşık olarak 5 TL ile 10 TL arasında değişmektedir. Fakat bu ücretler günümüze göre oldukça uygundur. Bu nedenle tercih edilir.