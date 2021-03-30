Revan Köşkü Nerede Ve Nasıl Gidilir? Revan Köşkü Tarihi, Özellikleri Ve Giriş Ücreti Hakkında Bilgi

Revan Köşkü'nün tarihi oldukça eski yıllara uzanmaktadır. Şu an Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından işletilen bir köşktür. Ziyaretçi kabul eden köşklerden bir tanesidir.



Revan Köşkü Tarihi ve Hakkında Bilgi



1635 yılında yaptırılan Revan Köşkü Osmanlı İmparatorluğu'nun Revan Zaferi sonucunda yaptırılmasına karar verilmiştir. Bu köşkün mimarı ise Mimar Kasım Ağa'dır. Mimar Kasım Ağa tarafından büyük bir özenle yapılan bu Revan köşkü günümüze dek orijinalliği ile gelmeyi başarmıştır. Revan Köşkü sultanların kaldığı bir köşk olmuştur. Tarihteki pek çok Osmanlı sultanı tarafından bu köşk ziyaret edilmiştir.



Revan Köşkü İstanbul'da ki en eski ve en güzel köşklerden bir tanesidir. 4. Murat tarafından yaptırılmasına karar verilmiştir. Aynı zamanda tarihte sultanların bu köşkte ikamet ettiğinden dolayı köşk için Sarık Odası da denilmektedir.



Revan Köşkü Nerede?



Revan Köşkü İstanbul'un Topkapı ilçesinde yer alan bir köşküdür. Merkezi bir konumda bulunur bundan dolayı ulaşım da rahattır.



Revan Köşkü'ne Nasıl Gidilir?



Revan Köşkü merkezi bir noktada bulunmaktadır. Topkapı bölgesinde yer aldığından dolayı ulaşım son derecede kolaydır. Bu köşke hem özel aracınız ile hem de toplu taşıma aracı ile ulaşmanız mümkündür. Revan Köşkü'ne hem metrobüs hem de metro seferleri ile ulaşım sağlamak mümkün. Öncelikle metrobüs hattını kullanarak Bayrampaşa durağında inin. Bu noktadan itibaren bir otobüs aktarması ile birlikte Revan köşküne ulaşım sağlayabilirsiniz. Dilerseniz köşke ulaşmak için metro seferlerini de tercih edebilirsiniz. Metro seferleri ile birlikte Revan Köşkü'ne de hızlı bir şekilde ulaşım sağlamak mümkündür.



Anadolu yakasından toplu taşıma ile bu köşke gelmek isteyen ziyaretçiler de Marmaray, metrobüs ve metro seferleri ile hızlı bir şekilde bu köşke ulaşım sağlayabilir. Metro seferleri oldukça sık yapılmakta ve hemen bu köşke ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Revan köşküne özel araçlarınızla da ulaşım sağlamak mümkündür. Dolayısıyla eğer Anadolu yakasından bu köşkü ziyaret için geliyorsanız 15 temmuz şehitler köprüsü ya da Avrasya tünelini tercih ederek Topkapı ilçesine ulaşım sağlayabilirsiniz. Çevreyolu ya da tem yolunu da kullanarak yine Revan köşküne ulaşım sağlamak mümkündür. Topkapı ilçesine geldikten sonra bu noktadan itibaren navigasyon yardımı ile de hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.



Revan Köşkü Özellikleri



- Revan Köşkü'nün 8 tane cephesi bulunmaktadır.

- Büyük bir kubbesi bulunmakta olup bu kubbe altın boya ile boyanmıştır.

- Revan Köşkü'nün bir diğer çıkıntısın da ise ocak yer almaktadır.

- Köşk daima aydınlık olsun diye kubbenin üzerinde 4 tane pencere yer almaktadır.

- Revan Köşkü tabanında beyitler yer almaktadır.

- Köşkün pencereleri çift kanatlıdır.

- Köşkün ortasında bir tane mangal bulunmaktadır. Bu mangal Fransa Kral'ı tarafından Osmanlı Sultan'ına hediye edilmiştir.



Revan Köşkü Giriş Ücreti



Revan Köşkü giriş ücreti kişi başı olarak 30 TL şeklinde belirlenmiştir. Öğrenci prosedürü yoktur. Eğer müze kartınız varsa müze kartınız ile ücretsiz bir şekilde bu köşke giriş sağlayabilirsiniz. Müze kart bu köşkte geçmektedir.