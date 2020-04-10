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Rengarenk çiçekler ve beyaz örtüyle kaplÄ± ormanlar arasÄ±ndaki güzellik
Seyahat
Anadolu AjansÄ±
Haber GiriÅŸ: 10.04.2020 - 10:37,Son GÃ¼ncelleme:

Rengarenk çiçekler ve beyaz örtüyle kaplÄ± ormanlar arasÄ±ndaki güzellik

KÄ±ÅŸ mevsiminin uzun ve Ã§etin geÃ§tiÄŸi Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde, "baharÄ±n mÃ¼jdecisi" olarak bilinen kardelenler ve Ã§iÄŸdem Ã§iÃ§ekleri aÃ§maya baÅŸladÄ±.

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KÄ±ÅŸ mevsiminin uzun ve Ã§etin geÃ§tiÄŸi Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde, "baharÄ±n mÃ¼jdecisi" olarak bilinen kardelenler ve Ã§iÄŸdem Ã§iÃ§ekleri aÃ§maya baÅŸladÄ±. BÃ¶lgede hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artmasÄ±yla karla kaplÄ± CÄ±bÄ±ltepe ve AÄŸbaba daÄŸlarÄ±ndaki sarÄ±Ã§am ormanlarÄ± arasÄ±nda aÃ§an Ã§iÃ§ekler baharÄ± mÃ¼jdeledi. KarlarÄ±n erimesiyle oluÅŸan gÃ¶letlerde de gÃ¶Ã§men kuÅŸlardan angÄ±tlar gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Rengarenk Ã§iÃ§ekler ve beyaz Ã¶rtÃ¼yle kaplÄ± ormanlar arasÄ±ndaki gÃ¼zellik


Her mevsim farklÄ± gÃ¼zelliÄŸe bÃ¼rÃ¼nen ilÃ§ede, tarlalarda aÃ§an rengarenk Ã§iÃ§ekler ve beyaz Ã¶rtÃ¼yle kaplÄ± ormanlar kartpostallÄ±k manzaralar oluÅŸturdu. DoÄŸa FotoÄŸrafÃ§Ä±sÄ± Turhan KocaÅŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, baharla gelen bu gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri fotoÄŸraflamanÄ±n heyecanÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Rengarenk Ã§iÃ§ekler ve beyaz Ã¶rtÃ¼yle kaplÄ± ormanlar arasÄ±ndaki gÃ¼zellik


SarÄ±kamÄ±ÅŸ'Ä±n muhteÅŸem doÄŸasÄ± her mevsim ayrÄ± bir gÃ¼zellik sergilediÄŸini ifade eden KocaÅŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "SarÄ±kamÄ±ÅŸ'ta karlarÄ±n erimesiyle doÄŸa canlanmaya baÅŸladÄ±. Åžu anda kardelenler, Ã§iÄŸdem Ã§iÃ§ekleri aÃ§mÄ±ÅŸ durumda. Biz de doÄŸa fotoÄŸrafÃ§Ä±larÄ± olarak elimizden geldiÄŸince bunlarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemeye gayret ediyoruz. Fakat bu sene koronavirÃ¼s nedeniyle zor gÃ¼nler geÃ§iyor. Bu yÃ¼zden gerekli Ã¶nlemler alarak Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± kÄ±sÄ±tlÄ± bir ÅŸekilde yapÄ±yoruz."Â 

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Rengarenk Ã§iÃ§ekler ve beyaz Ã¶rtÃ¼yle kaplÄ± ormanlar arasÄ±ndaki gÃ¼zellik

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