Rengarenk boyalı evleriyle Burano Adası

Kanalların kesişme noktası olan bu adacığın ana özelliği, yerel sakinlerin renk tutkusu. Evlerinin duvarlarını, kapı ve pencerelerini rengarenk boyayan Buranolular, bölgeyi cazibe merkezi haline getirmiş. Eşsiz mimarisi ile tanınan adanın adı, tarihte üzerine ilk yerleşimi yapan Buriano ailesinden alıyor.







Deniz taksisi kullanarak San Marco Meydanı‘ndan 40 dakikada ulaşılabilen Burano Adası cıvıl cıvıl sokakları, sakin yaşamı, deniz ürünleri ağırlıklı restoranları, küçük kanallarda gezinen tekneleriyle ile büyüleyici bir atmosfere sahip. Küçücük evlerin kaotik bir sırayla farklı renklerle boyalı olduğu Burano adasına boyama işlemi günümüzde rastgele yapılamıyor.





Evini yeniden boyamak isteyen her yerel sakin, belediyeye resmi bir talep yapmak zorunda. Bölgenin renk paletinden uygun olanı belirleyen yetkililer bunu ev sahibine bildiriyor ve bina o renge boyanıyor..Nüfusu yaklaşık 2700 kişi olan bu minyatür kasaba, sadece mimari özellikleriyle değil aynı zamanda kültürel gelenekleri açısından da ilgi çekici. 16. yüzyıldan beri, Burano dantel üretiminin önemli bir merkezi olarak kabul edilmekte. Birçok turist, güzel dantel işçiliğiyle süslenmiş kumaşları satın almak için adadakicyerel mağazaları dolduruyor. Burano'da Venedik Dantel Müzesi de bulunuyor.