Rahmi Koç Müzesi Nerede? Rahmi Koç Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Rahmi Koç müzesi her yaştan ziyaretçi tarafından ziyaret edilen ve mükemmel İstanbul manzarası ile ilgi çeken bir müzedir. Müzede pek çok değerli eser sergilenmektedir.

Rahmi Koç Müzesi Nerede?

İstanbul ilinde bulunan Rahmi Koç Müzesi, Haliç'te Hasköy kıyısında bulunmaktadır. Müzenin karşısında ise İstanbul'un önemli semtlerinden biri olan Balat bulunmaktadır.

Rahmi Koç müzesine farklı ulaşım araçları ile gitmek mümkündür. Özel araç ile gidilebileceği gibi toplu taşıma araçları ile de çok rahat bir şekilde gidilebilmektedir. İETT otobüsleri ile gidildiği zaman Kırmızı Minare durağında inilmelidir. Minibüs ile gitmeyi düşünenler Şişhane-Alibeyköy minibüslerini kullanabilirler. Metrobüs kullanacakların Halıcıoğlu durağında inmesi gerekmektedir. Deniz yolu ulaşımını tercih edenlerin ise Hasköy iskelesinde inmesi gerekir.

Rahmi Koç Müzesi Tarihçesi

Rahmi Koç Müzesi koleksiyoner olan Rahmi Koç'un emekleri ile kurulmuş bir müzedir. Bu müze Osmanlı Devrinden kalma iki bina restore edilerek oluşturulmuştur. Binalardan biri Lale Devri döneminde 3. Ahmet tarafından inşa ettirilmiş olan Lengerhane ve diğeri de 1861 yılında inşa edilen tersanedir.

Osmanlı döneminin sonraki yıllarında inşa edilen bu yapılar depolar olarak kullanılmış. sonrasında ise kendi kaderlerine terk edilmiştir. 1991 yılında Haliç kıyısında bulunan ve konumları oldukça iyi olan bu iki binayı Rahmi Koç satın alarak restore ettirmiştir. Daha sonra ise burası Türkiye'nin ilk sanayi müzesi olmuştur.

Rahmi Koç Müzesi Eserleri

Bu müzede ulaşım, iletişim ve endüstri ile ilgili pek çok eserin sergilendiği bir sanayi müzesidir. Müze içerisinde deniz altı, lokomotif, feribot, uçak, gemi gibi gerçek boyutlarında pek çok nesne sergileniyor.

Müzede bulunan başlıca eserler şu şekilde sıralanabilir;

Atatürk'e ait olan bazı nesne ve eşyalar

Çeşitli ölçme ve gözlem amacı ile kullanılan bilimsel araçlar

Demir yolu araçları, lokomotif ve tramvay gibi demir yolu taşımacılığında kullanılan araçlar

Denizcilikte kullanılan eşyalar, kayık, kano, tekne ve yat gibi araçlar, dıştan takmalı motorlar ve Amphicar'ın koleksiyonu yer almaktadır.

Müzede Fenerbahçe Feribot Teknesi de sergilenmektedir

Açık havada Wright kardeşlere ait Planör Modeli ile Dougles DC-3 ve bombardıman uçakları, F104 S Starfighter bulunur.İletişim aracı olarak telgraflar, fonograflar, gramofonlar, telefonlar, kameralar ve televizyonlar sergilenmektedir.

Kara yolu taşımacılığına ait 19. yy'dan kalma at arabaları, bisiklet ve motosikletler ile bebek arabaları, tarım araçları, klasik otomobiller, çeşitli otomobil modelleri, buharlı arabalar ile itfaiye araçları sergilenmektedir.

Mühendislik alanında buhar ve dizel motorları bulunmaktadır.

1. yy ait el işi modeller, oyuncak ve minyatür nesneler bulunur.

Kayık Atölyesi, Motor Tamir Atölyesi, Çarşı, Balıkçı Limanı, Film Seti, Zeytinyağı Fabrikası, torna Tezgahları, Gemi köprüsü de müze içerisinde bulunmaktadır.

Rahmi Koç Müzesi Giriş Ücreti

Müzeye girişlerde yetişkinler 18 lira, öğrenciler ise 7 lira ödemektedir. Bu miktarlar yalnızca müzeye girerken ödenen miktardır. Müze içerisinde deniz altı için bilet ücretleri ise yetişkin 10 TL, öğrenci 5 TL olarak belirlenmiştir. Keşif küresi için ise yetişkin ve öğrencilerden 5 lira alınmaktadır.

Rahmi Koç Müzesi Ziyaret Saatleri

Müze Pazartesi günleri hizmet vermemektedir. Diğer günlerde ise 10:00 ile 17:00 arasında müze ziyaretlere açıktır. Hafta sonları müze kapanışları 1-2 saat daha geç olabilmektedir.

Rahmi Koç Müzesi Hakkında Bilgi

Rahmi Koç Müzesi içerisinde kafeler de bulunmaktadır. Müzeyi ziyaret edenler burada dinlenebilir ve eğlenceli vakit geçirebilirler.