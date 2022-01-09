Rahatına düşkün gezginlerin hayatı kolaylaşsın diye...
Seyahate çıkarken yanımıza alacağımız ürünler, yolculuğu da konforlu hale getirmeli. Bunun için yenilikleri jürimize sorduk: Boyun yastığı veya iyi seçilmiş bir sırt çantasının yaratacağı farkı seveceksiniz.
Çayınız, kahveniz hep yanınızda
Termos
Özellikle araba ya da trenle seyahat ediyorsanız ve çay-kahve içmek vazgeçilmezinizse yanınızda mutlaka iyi bir termos olmalı. Nurgül Büyükkalay “Stanley marka termosları kullanabilirsiniz. Hem şık hem de sızdırma ve paslanmaya karşı dayanıklı. Soğuk ya da sıcak içeceklerinizi tüm gün aynı sıcaklıkta koruyor” diyor. 300 lira.
Olmazsa olmazlardan
Sırt çantası
Gülay Barbaros Altan “Az parçayla çıkılan yolculuklarda eşyamı taşıyan, sonra da gezi boyunca günlük kullanabildiğim çantanın en önemli özelliği kullanışlı olması” diyor. Laptop, anahtar, su bölmeleri var ve kumaşı çok dayanıklı. 1.500 lira.
Her yerde lazım
Boyun yastığı
Boyun yastıkları seyahatlerin en mükemmel refakatçilerinden biri. Sağlıklı bir seyahat için yol boyunca dinlenirken ya da uyurken boynunuzu kavrayarak destekleyen yastıklardan alın. Samsonite markalı ürün Ebru Erke’nin tavsiyesi. 385 lira.
İhtiyaçlar el altında
Düzenleyici çanta
Seyahat dokümanı, kitap, telefon, şarj cihazı, kulaklık, krem, dezenfektan gibi kişisel eşyayı her an elimizin altında tutup kolay bulmamızı sağlıyor. Nurgül Büyükkalay’ın önerisi; Tchibo markalı ürün 85 lira.
Çok işlevli
Pasaport kılıfı
Aynı zamanda kartlık ve cüzdan görevi de gördüğü için çok kullanışlı. Koruma katmanı sayesinde temassız işlem özelliği olan kredi kartlarını ve kimliği güvende tutuyor. Herschel markalı ürün 570 lira.
Bebeklilere özel
Taşınabilir bebek yatağı
12 aya kadar kullanılabilen katlanır yatak, bebekle seyahatte hayat kurtarıcı. Canan Demiray “İster yatak, ister oyun alanı olarak kullanılabiliyor, pratik şekilde kapanıyor ve taşınıyor” diyor. Lulyboo markalı ürün 600 lira.
Şarjınız bitmesin
Taşınabilir şarj aleti
Yolculuk boyunca en çok arayacağınız şey priz olacak... Bol fotoğraf çekmeli seyahatlerde hevesiniz yarım kalmasın. Bahar Gündoğdu’nun tavsiyesi Xiaomi markalı ürün 260 lira.
Farklı renkleri var
Kulaklık
Gülay Barbaros Altan “Seyahatte müzik dinlemeyi seviyorsanız JBL 510 BT kullanışlı ve beyazı şık. Katlanabiliyor ve en önemlisi çift cihaz bağlanabiliyor. Cep telefonundan bilgisayara geçerken ayar değiştirmek zorunda değilsiniz” diyor. 600 lira.
Rahat bir uyku
Uyku gözlüğü
Yola uykusuz çıkmış veya yol boyunca yorgun düşmüş olabilirsiniz. Eğer ışıktan etkileniyorsanız göz bantlarına bir şans verin. Saffet Emre Tonguç “Uyku gözlüğü özellikle uzun uçuşlar için çok ideal” diyor. Decathlon’da 40 lira.
Güvenlik önemli
Şifreli, kabin boy bavul
Bavulunuzun ‘güvenilir’ olmasına dikkat edin. Melih Uslu “Kendinden şifreli bavulları tercih edebilir veya pratik bir kilit kullanabilirsiniz. ‘Nasıl olsa başıma gelmez’ demeyin, önleminizi erken alın, harika bir tatilden üzülerek dönmeyin” diyor. Beymen’de 1.100 lira.