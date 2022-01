Rahatına düşkün gezginlerin hayatı kolaylaşsın diye...

Çayınız, kahveniz hep yanınızda

Termos



Özellikle araba ya da trenle seyahat ediyorsanız ve çay-kahve içmek vazgeçilmezinizse yanınızda mutlaka iyi bir termos olmalı. Nurgül Büyükkalay “Stanley marka termosları kullanabilirsiniz. Hem şık hem de sızdırma ve paslanmaya karşı dayanıklı. Soğuk ya da sıcak içeceklerinizi tüm gün aynı sıcaklıkta koruyor” diyor. 300 lira.



Olmazsa olmazlardan

Sırt çantası



Gülay Barbaros Altan “Az parçayla çıkılan yolculuklarda eşyamı taşıyan, sonra da gezi boyunca günlük kullanabildiğim çantanın en önemli özelliği kullanışlı olması” diyor. Laptop, anahtar, su bölmeleri var ve kumaşı çok dayanıklı. 1.500 lira.



Her yerde lazım

Boyun yastığı



Boyun yastıkları seyahatlerin en mükemmel refakatçilerinden biri. Sağlıklı bir seyahat için yol boyunca dinlenirken ya da uyurken boynunuzu kavrayarak destekleyen yastıklardan alın. Samsonite markalı ürün Ebru Erke’nin tavsiyesi. 385 lira.



İhtiyaçlar el altında

Düzenleyici çanta



Seyahat dokümanı, kitap, telefon, şarj cihazı, kulaklık, krem, dezenfektan gibi kişisel eşyayı her an elimizin altında tutup kolay bulmamızı sağlıyor. Nurgül Büyükkalay’ın önerisi; Tchibo markalı ürün 85 lira.



Çok işlevli

Pasaport kılıfı



Aynı zamanda kartlık ve cüzdan görevi de gördüğü için çok kullanışlı. Koruma katmanı sayesinde temassız işlem özelliği olan kredi kartlarını ve kimliği güvende tutuyor. Herschel markalı ürün 570 lira.



Bebeklilere özel

Taşınabilir bebek yatağı



12 aya kadar kullanılabilen katlanır yatak, bebekle seyahatte hayat kurtarıcı. Canan Demiray “İster yatak, ister oyun alanı olarak kullanılabiliyor, pratik şekilde kapanıyor ve taşınıyor” diyor. Lulyboo markalı ürün 600 lira.



Şarjınız bitmesin

Taşınabilir şarj aleti



Yolculuk boyunca en çok arayacağınız şey priz olacak... Bol fotoğraf çekmeli seyahatlerde hevesiniz yarım kalmasın. Bahar Gündoğdu’nun tavsiyesi Xiaomi markalı ürün 260 lira.



Farklı renkleri var

Kulaklık



Gülay Barbaros Altan “Seyahatte müzik dinlemeyi seviyorsanız JBL 510 BT kullanışlı ve beyazı şık. Katlanabiliyor ve en önemlisi çift cihaz bağlanabiliyor. Cep telefonundan bilgisayara geçerken ayar değiştirmek zorunda değilsiniz” diyor. 600 lira.



Rahat bir uyku

Uyku gözlüğü



Yola uykusuz çıkmış veya yol boyunca yorgun düşmüş olabilirsiniz. Eğer ışıktan etkileniyorsanız göz bantlarına bir şans verin. Saffet Emre Tonguç “Uyku gözlüğü özellikle uzun uçuşlar için çok ideal” diyor. Decathlon’da 40 lira.



Güvenlik önemli

Şifreli, kabin boy bavul



Bavulunuzun ‘güvenilir’ olmasına dikkat edin. Melih Uslu “Kendinden şifreli bavulları tercih edebilir veya pratik bir kilit kullanabilirsiniz. ‘Nasıl olsa başıma gelmez’ demeyin, önleminizi erken alın, harika bir tatilden üzülerek dönmeyin” diyor. Beymen’de 1.100 lira.