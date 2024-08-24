Rahat şezlonglar, DJ müzikleri, renkli kokteyller ve daha fazlası...

Mikonos esintisi

Beach of Momo, Çeşme

Dalyan’ın popüler plajı Momo, bohem atmosferiyle Mikonos’u anımsatıyor. Yaz boyu günbatımıyla başlayan happy hour’larda ünlü DJ performanslarına ev sahipliği yapılıyor. Pırıl pırıl denizi ve renkli partileriyle tatilcilerin eğlencesini arttıran Momo’nun restoranındaki lezzetler de gurme bir deneyim sunuyor. 8 jüri üyesinin listesinde 1 numarayı alan Momo, bu listenin de ilk sırasına yerleşiyor.

Dünya yıldızları ünlü etti

Sea Me Beach, Fethiye

Bölgenin devasa günlük ağaçları arasına gizlenmiş küçük bir koy; kendi içinde iki bölüme ayrılmış, uçta kalan ‘yetişkin’ bölümüne çocuk alınmıyor. Açıldığı yıl Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in doğum gününü kutladığı yer olarak büyük popülerlik yakalayan plaj, nomadic (göçebe) tarzı dekoru ve eşsiz atmosferiyle dikkat çekiyor. Listemizin 2’nci sırasına 7 jüri üyesinin yüksek puanlarıyla oturuyor.

Birden fazla iskelesi var

XUMA Beach, Bodrum

Yalıkavak’taki bu meşhur beach club, doğayla uyum içindeki kumsalı, iskelesi ve zarif dekorasyonuyla konuklarına rahat ve huzurlu hissettiriyor. Denize girmek için 1, tekneyle yanaşmak isteyenler için 2 adet iskelesi var. Sağlıklı yemeklerden oluşan menüsünde vegan seçenekler de mevcut. Deniz Sipahi, Saffet Emre Tonguç ve Gökhan Sivrikaya’nın tavsiyesi.

Birden fazla iskelesi var

XUMA Beach, Bodrum

Yalıkavak’taki bu meşhur beach club, doğayla uyum içindeki kumsalı, iskelesi ve zarif dekorasyonuyla konuklarına rahat ve huzurlu hissettiriyor. Denize girmek için 1, tekneyle yanaşmak isteyenler için 2 adet iskelesi var. Sağlıklı yemeklerden oluşan menüsünde vegan seçenekler de mevcut. Deniz Sipahi, Saffet Emre Tonguç ve Gökhan Sivrikaya’nın tavsiyesi.

Mavi Bayraklı

Derya Beach, Kaş

2012’den beri Mavi Bayraklı olan tesis, Kaş’ın merkezinde, Yunan adası Meis’in tam karşısında. Denize iskelesinden giriliyor. Akşamüzeri yavaştan yükselmeye başlayan müzik eşliğinde günbatımı manzarasıyla yaz akşamlarına keyif katıyor. Saffet Emre Tonguç ve Nurgül Büyükkalay’ın önerisi.

Renkli atmosfer

Dokuzbuçuk Alaçatı, Çeşme

Ege evlerinin özgün taş duvarları, şık antikaları ve sıcak atmosferiyle dikkat çekiyor. “Dokuzbuçuk, akşamlara renk katacak DJ performansları ve lezzetli menüsüyle son birkaç yıldır çok popüler. Benim de en sevdiklerim arasında” diyor Melis Yılmaz.

Antalya’nın gözdesi

Qualista Beach, Kemer

Nurgül Büyükkalay “Antalya’nın en güzel plajlarından biri, Kemer Ayışığı Koyu’nda. Tarzı ve atmosferi harika. Denizi dalgasız ve berrak. Akşamüzeri DJ’lerle başlayan hareketlilik geç saatlere kadar sürüyor” diyor.

Sakinlik arayanlara

Bizim Ev Datça, Kargı Koyu, Datça

“Huzur bulabileceğiniz nadir beach’lerden biri. Restoranındaki leziz yemekler ve servis de gayet başarılı. Özellikle akşamüstü saatlerini kaçırmayın” yorumunu yapıyor Serena Karamızrak.

Suyu çok berrak

Fun Beach Club, Çeşme

Serda Büyükkoyuncu’nun önerisi: “Altınkum bölgesinde akvaryum berraklığında bir deniz ve açık renkli kumların tadını çıkarabileceğiniz bir tesis. Bünyesinde restoran, bar, su sporları merkezi ve konaklama hizmetleri var.”

Kumburnu’nda

Beach of Lagoon, Fethiye

Gökhan Sivrikaya şu yorumu yapıyor: “Ölüdeniz her yaz tatilcilerin favori rotalarından biri oluyor. Bu yaz tatilini Ölüdeniz’de geçirecekler için Kumburnu bölgesindeki Beach of Lagoon’u öneriyorum. Denizi tertemiz, müzikler keyifli.”