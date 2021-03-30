Ragıp Paşa Köşkü Nerede Ve Nasıl Gidilir? Ragıp Paşa Köşkü Tarihi, Özellikleri Ve Giriş Ücreti Hakkında Bilgi

Ragıp Paşa Köşkü, Caddebostan Sahili üzerinde bulunmakta olan bir köşk olarak bilinmektedir. Ayrıca Perili Köşk ismi ile de bilinmekte olan köşk, insanlar tarafından yoğun bir şekilde ilgi görmektedir. 114 yıllık oldukça eski bir köşk olan Ragıp Paşa Köşkü birçok kişi tarafından bilinmektedir.



Ragıp Paşa Köşkü Tarihi ve Hakkında Bilgi



Ragıp Paşa Köşkü, oldukça eski bir dönemden yapılmış olması sebebiyle köklü bir tarihe sahiptir. Oldukça büyük bir üne sahip olan Ragıp Paşa Köşkü, 1906 yılında yaptırılmıştır. Köşk önceleri oldukça geniş bir alana sahip olsa bile sonrasında yıkılarak yerini sahil yolu ve bazı apartmanlar almıştır. Ragıp Sarıca Paşa'nın ölümünden sonra çocukları köşkle ilgilenmek istememiştir. Bu yüzden de kullanılmayan eski bir yer haline gelmiştir.



Ragıp Paşa Köşkü Nerede?



Ragıp Paşa Köşkü'ne gitmek isteyen kişiler nerede olduğunu bilmek isteyecektir. Türkiye'de ve İstanbul'da yer alan Ragıp Paşa Köşkü Kadıköy'de bulunmaktadır. Caddebostan'da yer alan Ragıp Paşa Köşkü sahile oldukça yakın bir şekilde konumlandırılmıştır. Harika bir konuma ve oldukça özel bir yere sahiptir.



Ragıp Paşa Köşkü'ne Nasıl Gidilir?



Ragıp paşa Köşkü'ne gitmek isteyen kişiler hem kendi araçları ile hem de şehirde bulunan toplu taşıma araçları ile köşke ulaşım sağlayabilmektedir. Caddebostan Sahili'nden geçerken görebileceğiniz Ragıp Paşa Köşkü uzun zamandır kullanılmadığı için ve içerisinde bulunan eski eşyalardan dolayı Perili Köşk olarak bilinmektedir. Ragıp Paşa Köşkü'ne gitmek için tercih edebileceğiniz birçok şehir otobüsü de bulunmaktadır.



Ragıp Paşa Köşkü Özellikleri

-Ragıp Paşa Köşkü, Caddebostan Sahili'nde bulunmakta olan ve oldukça uzun yıllar önce yapılmış bir köşktür.

-Halk arasında Beyaz köşk, Perili Köşk gibi isimler ile de bilinmektedir.

-Sahilde yürürken oldukça dikkat çekici bir görünüme sahip olması sebebiyle insanların ilgisini çekmeyi başaran Ragıp Paşa Köşkü, terk edilmiş bir durumdadır.

-Hem mimarisi ile hem de tarihi ile büyük bir öneme sahip olan bir yapıdır.

-Ragıp Paşa Köşkü yaptırıldığı dönemde oldukça geniş alanlar üzerindeydi. Sonrasında ağaçlar kesilerek ve bazı kapılar kaldırılarak sahile katılmıştır.

-Köşk, üzerinde icra takibi olduğu için satışa çıkarılmıştır. Bu yüzden de satılacağı bilinmektedir. Satış için istenen fiyatın ise oldukça yüksek olduğu tahmin edilmektedir.

-Köşkün bulunduğu arsada çok fazla ağacın bulunduğu bilinmektedir.

-Ragıp Paşa Köşkü bir tarihi eser niteliğinde olduğu için oldukça büyük bir öneme sahip olması ile bilinir.

Ragıp Paşa Köşkü Giriş Ücreti



Ragıp Paşa Köşkü özel mülk olarak bilinmektedir. Şuan da ise satışta olduğu bilinmektedir. Köşk içerisinde yaşayan hiç kimse olmasa bile eski dönemlerden kalmış olan eşyalar köşk içinde varlığını sürdürmektedir. Ragıp paşa köşküne ziyaret yapılmamaktadır. Bu yüzden de bilinen bir giriş ücreti bulunmamaktadır. Son olarak içeriye izinsiz bir şekilde giren bir grup çocuğun çektiği videoda Ragıp paşa köşkünün içi görünmektedir. Bunun dışında köşke giriş sağlanamamaktadır. Oldukça eski bir yapı olan köşk içerisinde bulunan eşyalar da oldukça eski olması ile dikkat çekmektedir.