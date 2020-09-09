Ptt Pul Müzesi Nerede? Ptt Pul Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Türkiye’nin merkezinde Dünya çapında bir kültür müzesi olan PTT Pul Müzesi, modern müzecilik anlayışı ile dizayn edilen binasında dünya ve ülkemiz tarihine ait değerli pullara yer vermektedir. Bununla birlikte müze içerisinde gezilip görülmesi tavsiye edilen pek çok özel ve özgün alan düzenlenmiştir.

PTT Pul Müzesi Nerede?

PTT Pul Müzesi, ülkemizin başkenti Ankara’da bulunmaktadır. Ankara’nın Altındağ ilçesinde yer alan şehrin en eski ve Çankaya-Esenboğa yolu istikametinde konumlanan tarihi bir semt olan Ulus’ta ziyaretçilerine hizmet vermektedir. Ulus’ta ise PTT Müzesi, Anafartalar Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:13 açık adresindedir. Toplu taşıma ile rahatlıkla ulaşım sağlanabileceği gibi özel araç ile de ziyarete gelebilirsiniz.

PTT Pul Müzesi Tarihçesi

Ulus’ta bulunan tarihi bina, PTT Pul Müzesine yıllardır ev sahipliği yapmakta yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiyi her yıl ağırlamaktadır. Bu tarihi binanın tarihçesine bakıldığında bina projesinin Avusturyalı başarılı mimar Clemens Holzmeister’e ait olduğu görülmektedir. Mimari projesi Neo-klasik stilde çizilmiştir. Binanın yapımı ise 1934 senesinde bitmiştir. Tarihi bina, beş katlı olup ortalama 6500 metrekarelik kullanım sahasına haizdir.

Müze binası, ilk yıllarda Türk halkının inşaat sektörüne olan yatırımlarını desteklemek ve gerekli kredileri sağlamak maksadı ile Atatürk’ün talimatları doğrultusunda kurulan Emlak ve Eytam Bankası tarafından Umum Müdürlüğü olarak kullanılmıştır. Sonraki zamanlarda ise tarihi yapı uzun bir süre boş olarak kalmıştır. PTT tarafından daha sonraki yıllarda alınan bina, önce restore edilerek PTT Pul Müzesi’ne dönüştürülmüş sonra ise 2013 yılının ekim ayında hizmete açılmıştır.

PTT Pul Müzesi Eserleri

Çağdaş ve tarihi bir müze olarak PTT Pul Müzesi, Dünyanın çeşitli ülkelerinden pullar, Osmanlı İmparatorluğu pulları, Anadolu Hükümeti pulları, Türkiye Cumhuriyeti pulları ve yedi farklı kategoriden meydana gelen tematik pulları ziyaretçileri ile buluşturmaktadır. PTT Pul Müzesi’nde geçmişten günümüze posta, İstiklal Harbi’nde PTT ve nostaljik PTT gibi özel gezilecek alanlarda bulunmaktadır.

PTT Pul Müzesi’nde 1863 yılında Osmanlı Devleti zamanında tedavüle sunulan ilk Türk Pulundan başlayarak günümüze kadar basılan bütün pullar kronolojik olarak sergilenmektedir. Bu sergilenmede Atatürk, turizm, tarih, doğa, taşıt, kültür varlıkları ve spor gibi tematik öğeler geniş bir yer kaplamaktadır.

Osmanlı Devleti tarihine bakıldığında ilk posta pulunun 1863 senesinde basıldığı görülmektedir. Böylelikle Osmanlı Devleti, Asya bölgesinde yapışkan posta pulu basan ikinci bağımsız devlet olarak tarihe geçmiştir. Basılan bu pulun öne çıkan özellikleri ise Konstantinopolis matbaasında tasarlanarak basılması, yazımının tamamı ile Türkçe olması ve Arapça el yazısı kullanılmasıdır.

PTT Pul Müzesi’nin bodrum katında bir çocuk kulübü bulunmaktadır. Bu katın en önemli özelliği ise çocuk temalı pulların sergilendiği bir salonu ihtiva etmesidir. PTT Pul Müzesi’nin dikkat çeken ve gezilmesi önerilen katlarından bir diğeri ise son katı olan üçüncü kattır. Bu katta Dünya Posta Birliği’ne üye olan 189 ülkeye ait pullar mevcuttur.

PTT Pul Müzesi Giriş Ücreti (2020)

PTT Pul Müzesi, ziyaret etmek isteyenlere ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

PTT Pul Müzesi Ziyaret Saatleri (2020)

PTT Pul Müzesi’ni ziyaret etmek isteyenler müzenin ziyaret gün ve saatlerini öğrenmek istemektedir. PTT Pul Müzesi, Ulus’ta bulunan tarihi binasında dini ve milli bayramlar ile Pazar günleri hariç olmak üzere haftanın altı günü saat: 09.00- 17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.