MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriProtestodan festivale: Viareggio
GeriSeyahat Protestodan festivale: Viareggio
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Protestodan festivale: Viareggio
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 10.02.2020 - 13:11,Son Güncelleme:/

Protestodan festivale: Viareggio

İtalya’nın Toskana bölgesindeki Viareggio şehrinde her yılın şubat ayı boyunca her pazar günü düzenlenenen festival, bu yıl da ilgi çekici görüntülere sahne oluyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bir eğlence cümbüşü olan 150 yıllık bir geçmişe sahip festival için hazırlanan dev maskeler arasında, futbolcu Cristiano Ronaldo'dan genç iklim aktivisti Greta Thunberg'e, İtalyan siyasetçilerden tarihi kahramanlara kadar ünlü isimlerden ilham alanlar da var.

Protestodan festivale: Viareggio

Kıyı kasabası Viareggio’da geçit töreni olarak organize edilen Viareggio Festivali, ilk kez 1873 yılında halkın vergileri protesto etmek için sokaklara dökülmesiyle ortaya çıkmış. Halk, politikacıları temsil eden maskeler kullanılarak tepkisini ifade etmiş, daha sonra bu uygulama gelenekselleşmiş ve geliştirilmiş.

Protestodan festivale: Viareggio

 

Günümüzdeki Viareggio festivallerinde kimi zaman saygılarını, kimi zaman tepkilerini ifade etmek amaçlı politikacıların yanı sıra ünlü isimlerin maskeleri kullanılıyor.

Protestodan festivale: Viareggio

1 milyon katılımcının dahil olduğu etkinlik, dev maketler ve ilginç kostümlerle Venedik Karnavalı’ndan sonra İtalya’nın 2. büyük festivali.

Protestodan festivale: Viareggio

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle