Protestodan festivale: Viareggio

Bir eğlence cümbüşü olan 150 yıllık bir geçmişe sahip festival için hazırlanan dev maskeler arasında, futbolcu Cristiano Ronaldo'dan genç iklim aktivisti Greta Thunberg'e, İtalyan siyasetçilerden tarihi kahramanlara kadar ünlü isimlerden ilham alanlar da var.

Kıyı kasabası Viareggio’da geçit töreni olarak organize edilen Viareggio Festivali, ilk kez 1873 yılında halkın vergileri protesto etmek için sokaklara dökülmesiyle ortaya çıkmış. Halk, politikacıları temsil eden maskeler kullanılarak tepkisini ifade etmiş, daha sonra bu uygulama gelenekselleşmiş ve geliştirilmiş.

Günümüzdeki Viareggio festivallerinde kimi zaman saygılarını, kimi zaman tepkilerini ifade etmek amaçlı politikacıların yanı sıra ünlü isimlerin maskeleri kullanılıyor.

1 milyon katılımcının dahil olduğu etkinlik, dev maketler ve ilginç kostümlerle Venedik Karnavalı’ndan sonra İtalya’nın 2. büyük festivali.