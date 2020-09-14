Priene Antik Kenti Nerede? Priene Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Birçok farklı tapınak ya da tiyatro ile beraber koruma amaçlı savaş alanlarının yer aldığı Priene Antik Kenti, binlerce yıllık çok eski bir tarihe sahiptir. Günümüzde ise hem yaz hem de kış döneminde oldukça fazla sayıda yerli ve yabancı turist çekmektedir. Bu yüzden turistik açıdan ve tarihi ile kültürel yapısı üzerinden, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli yapılar içerisinde yer almaktadır.

Priene Antik Kenti Hakkında Bilgi

370 metre uzunluğundaki Sarp bir Kayanın üzerinde bulunan pirene antik kenti, özellikle savaş zamanında çok önemli bir savunma olarak öne çıkıyordu. Aynı zamanda bu kadar yüksek olması ile kentin her kısmı net olarak görülebiliyordu. Bu da savunma açısından önemli bir avantaj sunmaktaydı. İçerisinde birçok önemli Tiyatro ve tapınak ile beraber eserler bulunan Priene Antik Kenti, özellikle bölgeyi korumak amaçlı savaş için korunmuş yapılardan biridir.

Priene Antik Kenti Tarihi

M.Ö. 7’yy’da kurulduğu düşünülen Priene Antik Kenti, merkez olarak diğer kısımları ise yüzyıllar boyunca kurulmaya devam etti ve tamamlandı. Özellikle Miletos gibi İon Birliği'nin üyesi olduğu düşünülen pirene hakkındaki en yakın tarih M.Ö. 7.’yy’a dayanmaktadır. Bunun dışında tarihi kalıntılara bakıldığı zaman hem sanat hem de savaş ve yerleşim yeri olarak kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Priene Antik Kenti Nerede

Priene Antik Kenti Aydın’ın Didim ilçesinde yer almaktadır. Daha doğrusu dediğim ilçesinin 15 kilometre güneybatısında yer alan bir yerdir. Bölgeye kolayca Aydın merkez üzerinden Didim'e ulaşabilir ve özel aracınızla Antik Kente gidebilirsiniz. Sadece özel aracınız değil dolmuşlar ya da toplu taşıma araçları üzerinden de ulaşım sağlamanız mümkün.

Priene Antik Kenti Gezilecek Yerler

Tarihi açıdan çok önemli bir yere sahip olan bu büyük Antik Kent içerisinde birçok farklı gezilecek tarihi yer bulunmaktadır.

- Demeter Tapınağı

- Athena tapınağı

- 5000 kişilik yapı altında büyük tiyatro

- Agora

- Zeus Tapınağı

- Yukarı ve aşağı Gymnasion

- Mısır tapınağı

- Büyük İskender'in evi

- Bizans kiliseleri

- Nekropol

- Birbirinden farklı konut alanları

Bu şekilde daha birçok farklı ve oldukça fazla sayıda gezilecek yerler bulunmaktadır.

Priene Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Priene Antik Kenti şu an güncel fiyatlar doğrusunda 10 TL ile ziyaret edilebilir. Hem yaz hem de kış tüm yıl boyunca ziyaret imkanı veren bu fiyat şu an 2020 güncel seçenek üzerinden sunulmaktadır. Böylece çok uygun fiyat üzerinden böylesi oldukça önemli tarihi antik kenti ziyaret edebilirsiniz.

Priene Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Yaz dönemi ve kış dönemi olmak üzere iki farklı zaman içerisinde Priene antik kentini ziyaret edebilirsiniz. Yaz dönemi için özellikle 08.00 ila 19.00 arası oldukça fazla sayıda ziyaretçi bölgeye gelmektedir. Aynı zamanda kış aylarında da yine çok sayıda ziyaretçi kabul edildiğini dile getirmek mümkün. Bu doğrultuda saat 08.30 ile 17.00 arası kış aylarında bölgeyi ziyaret edebilirsiniz.

Priene Antik Kentinde Müze Kartı Geçiyor mu?

Priene Antik kentinde müze kartı kullanabilir ve yıl içerisinde 2 defa bu özel bölgeyi ziyaret edebilirsiniz. Herhangi bir ücret ödemeden dilediğiniz kadar ve her kısmı ziyaret saatleri süresi içerisinde gezmeniz mümkün.