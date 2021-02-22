Poveglia Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Poveglia Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Adada yaşanmış olan olaylar ve hastalıklar adanın ilginç tarihi olabilir. Ama adayı ilginç kılan şey bu gizemli olaylardır.

Poveglia Adası Nerede?

Poveglia Adası, Kuzey İtalya bölgesinde yer almaktadır. Burası Venedik lagününde, Venedik ve Lido arasında bulunan çok küçük bir adadır. Adaya ulaşım için İtalya’ya gitmek gerekir. Ama adaya giriş yoktur ve adanın etrafında polisler devriye gezmektedir. Burası terk edilmiş bir adadır ve ziyaretçi gelmemektedir. Bir dönem adanın satılması düşünülmüş fakat halk bu duruma karşı çıkmıştır.

Poveglia Adası'na Nasıl Gidilir?

Poveglia Adası Venedik lagününde yer alan bir adadır. Ama adaya giriş olmadığı için araç i herhangi bir seferde düzenlenmemiştir. Bu nedenle adaya girilmemektedir.

Poveglia Adası Tarihi

Adanın çok karanlık ve ürkütücü bir tarihi vardır. Avrupa’da veba salgının olduğu dönemde yaşananlar adanın kaderini değiştirmiştir. Salgının çok yaygın olduğu bir dönemde, adaya gemiyle misafirler gelir. Fakat bu misafirler ada halkına vebayı bulaştırırlar. Salgın yayılır ve adadaki herkesin ölümüne neden olur. Bütün ada halkı hastalık nedeniyle hayatını kaybeder.

Hastalığın bu derece ileri boyutlara ulaşması nedeniyle, ada karantina bölgesi ilan edilir. Adanın kaderi o andan itibaren değişmeye başlar. Veba hastalığına yakalanan herkesi buraya yollamaya başlarlar. Veba son derece tehlikeli bir hastalıktır. Hastalığın yaşandığı o dönemde ise maalesef tedavisi bulunmamaktadır.

Hastalık şüphesi olan her yaştaki insan o dönem adaya gönderiliyordu. Bazıları hasta olmasalar bile hastalığı burada kapıyor ve hayatını kaybediyordu. Burası bir nevi ölüm adası haline gelmişti. İnsanları ölüme terk ettikleri bu adada pek çok acı ve kayıp yaşanıyordu. Adada yaşananlar ise bununla sınırlı değildi. Adaya getirilen insanlar, ateşte toplu olarak katledildi.

Veba hastalığı tedavi edilemediği gibi çok da hızlı yayılan bir hastalıktı. Hastalığa yakalanalar bu adaya gönderiliyor ve burada sürekli insanlar yakılıyordu. Adada öldürülen kişi sayısı tam olarak bilinmese de yaklaşık 170.000 kişinin hayatına son verildiği düşünülmektedir. O dönem için oldukça yüksek bir sayıydı.

Hastalığı tedavi edeceği düşünülen bazı doktorlar ise adada bulunmaya başlamıştı. Bu doktorlara ise veba doktorları adı verilmişti. Adada yaşananlar korku filmleri için bile esin kaynağı olmuştur. Doktorların özel tasarlanmış ama oldukça korkutucu kıyafetleri vardı. Bu kıyafetler onları vebadan korumak için tasarlanan kıyafetlerdi.

Doktorların yüzlerine taktıkları maskelerin şeklide oldukça garipti. Gaga şeklinde maskeler takıyorlardı ve güzel kokular sürüyorlardı. Bunun nedeni ise güzel kokunun vebayı kaçıracağı inancıydı. Adaya giden bazı kişilerin söylediklerine göre adada hala ceset kalıntıları durmaktaymış. Adada hiçbir şekilde temizlik ve düzenleme yapılmadığı biliniyor.

Bu adanın yaşadığı talihsizlikler ise bununla bitmiyor. Ada aynı dönemde akıl hastanesi olarak kullanılmış. Bu da adada farklı dramların yaşanmasına yol açmış. 1992 yılında adada bir akıl hastanesi inşa edilmiş. Fakat hastaları iyileştirmek yerine, hastalara işkence ederek, ölümlerine neden olmuşlar.

Burada yaşanan olaylar, korku filmlerini aratmayacak kadar korkunç olaylardır. Akıl hastalarının üzerinde bazı deneyler yapılmıştır. Psikolojik rahatsızlığı olan hastalara beyin ameliyatı yapılmış ve ön lobları alınmıştır. Bu çok ağır bir operasyon olduğundan, pek çok hasta ameliyat sonrası yaşamını yitirmiştir.

Poveglia Adası Özellikleri Hakkında Bilgi

Ada ile ilgili pek çok söylenti ve hikâyede anlatılmaktadır. Bu deneyleri yapan doktorun, aklını kaybettiği iddia edilmektedir. Hatta deneylerini yaptığı çan kulesinden aşağı attığı ve garip bir şekilde öldüğü söyleniyor. Ölen hastalarının hayaletinin onu öldürdüğüne bile inanılıyor. Doktorun düşmüş olmasına rağmen, vücudunda yanıkların olmasına da anlam verilememiş. Otopsi yapılmasına rağmen doktorun nasıl öldüğü tam olarak bilinmiyor.

Poveglia Adası Gezilecek Yerler

Hakkında bu kadar çok şey anlatılan bu ada korkunç olmasına rağmen, insanlar tarafında merak ediliyor. Adaya ziyarete izin verilmiyor. Ada polisler tarafından korunuyor.Bir dönem turizme açılması bile söz konusu olmuştu. Ama şu an böyle bir şey söz konusu değil.

Poveglia Adası Konaklama

Adada konaklama için herhangi bir yer bulunmamaktadır. Ayrıca adada yaşayan hiçbir canlı bulunmamaktadır. Adada şu anda yaşam söz konusu değil.