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Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 10:32 | Son Güncelleme:

Posof'un peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne cam teras

Ardahan'ın Posof ilçesindeki peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi'ne telesiyej kurulacak. Vadiyi gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, yapılacak cam terasla peribacalarını izleme şansı bulacak.

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Türkiye- Gürcistan sınırındaki Posof ilçesindeki peribacalarının turizmin hizmetine kazandırılması için belediye, çalışma başlattı. İlçe merkezi ile Alköy ve Çamyazı köyleri arasında kalan ve Hıram Vadisi olarak bilinen bölgedeki peribacalarını değerlendirmek istediklerini belirten Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, "Vadinin Posof'a bakan kısmında bir telesiyej sistemi kurulacak.

Posofun peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisine cam teras



Telesiyeje binen turistler vadinin üzerini kuş bakışıyla geçecekler. Üst bölümde kurulacak devasa cam terasta yolculuk son bulacak. Cam teras üzerinde duran yerli ve yabancı turistler, doğal güzelliği izleme şansı bulacak" diye konuştu. Ulgar, pandemi nedeniyle projenin geciktiğini, sürecin atlatılmasıyla birlikte çalışmaya başlayacaklarını bildirdi. 

Posofun peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisine cam teras


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