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Porta Manastırı turizme kazandırılmayı bekliyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 11:07,Son Güncelleme:

Porta Manastırı turizme kazandırılmayı bekliyor

Artvin'in Pırnallı köyünde bulunan Porta manastırı turizme kazandırılmayı bekliyor. Döneminin önemli dini yapılarından olan manastır günümüzde fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

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Artvin'in Pırnallı köyünde bulunan Porta manastırı turizme kazandırılmayı bekliyor.  9. yüzyıldan Balgrat Kralllarından 1. Aşot tarafından yaptırılan manastır, kilise, şapel, çan kulesi ve çeşmeden oluşurken, son dönemlerde definecilerin talanına uğruyor. Yıllara meydan okuyarak büyük bir bölümü ayakta duran yapıların restore edilmesini isteyen yöre halkı kilise ve manastırın inanç turizmine kazandırılmasını istedi.

Porta Manastırı turizme kazandırılmayı bekliyor


Pırnallı Köyü Muhtarı Nurettin Avcı, yaptığı açıklamada "Bu manastırın Artvin'deki manastırların merkezi olduğu bilinmektedir. Manastırın çevresinde köylülerin bağ evleri bulunmaktadır. Buranın ulaşımı ve bakımı yok. Buraya yol yapılması ve tarihi yerlerin restore edilmesi gerekiyor çünkü buraya çok fazla yabancı turist geliyor ve kendi dinlerince ibadet ediyor aralarında Türkçe bilenler, ‘yol yol’ diye serzenişte bulunuyor. Bu yapılara sahip çıkılmasını istiyoruz” dedi.

Kalıntıları geçmişten günümüze kadar gelen Porta Manastırı, hala görülmeye değer nitelikte. Yeşilin binbir tonuna hakim doğada bu denli tarihi izler de fotoğraf tutkunlarını heyecanlandırıyor. 

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