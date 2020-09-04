Polonya Vizesi Nasıl Alınır? Polonya Vizesi Başvuru Ücreti Ve Gerekli Evraklar Listesi (2020)

Polonya seyahati yapmak isteyen Türk vatandaşları Polonya vizesi başvurusu yapmak zorundadır. Polonya Schengen Bölgesindeki Avrupa Devletlerinden biridir. Vize işlemleri bu husus dikkate alınarak yapılmaktadır.

Polonya Vizesi Nasıl Alınır?

Polonya vizesi almak isteyen vatandaşlar Polonya Konsolosluğu'na başvuru yapmak zorundadır. Konsolosluğa yapılacak başvurular doğrudan gerçekleşmemektedir. Danışmanlık firmaları aracılığıyla işlemlerinizi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek mümkündür. Ancak oturma izni gibi uzun süreli seyahatlerde şahsen başvuru yapılmalıdır. Polonya, Schengen ülkelerinden birisi olduğu için Polonya için alınan vize diğer Schengen ülkeleri için de geçerli olacaktır. Ancak giriş çıkışlar belli şartlara dayanmaktadır. Polonya vizesi almak için öncelikle vize başvuru formu doldurulmalıdır. Bu formda seyahat amacını net bir şekilde açıklayacak şekilde tüm bilgiler doldurulmalıdır.

Ülkeye giriş ve çıkış tarihleri belirtilmelidir. Seyahat masraflarını karşılayacak ekonomik yeterliliğe sahip olunduğunu gösteren tüm bilgiler verilmelidir. Polonya vizesi için diğer tüm evraklar tamamlandıktan sonra danışmanlık firması aracılığıyla dosya gönderilmektedir. Vize başvurusu değerlendirildikten sonra geri dönüş sağlanmaktadır. Başvuru değerlendirmesini bizzat Polonya Konsolosluğu yapmaktadır.

Polonya Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Polonya vizesi başvuru ücreti diğer adıyla vize harç bedelidir. Bu ücret her yıl kurlara göre değişmektedir. Vize başvuru ücreti turistik vizelerde 80 Euro olarak belirlenmiştir. Başvuru merkezi ücreti ise 30 Euro'dur. Danışmanlık firmasına ödenen danışmanlık ücreti bu ücretin dışındadır ve firmaya ödenen bir bedeldir. Başvurunun reddedilmesi halinde vize için verilen ücretler iade edilmemektedir. Tekrar başvuru yapılması halinde vize ücreti tekrar ödenecektir.

Polonya Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Polonya vizesi için evrakları tamamlamak büyük önem taşımaktadır. Evrakların çeşitliliği ise seyahat amacına göre farklılaşmaktadır. Evrakların hazırlanmasında vatandaşların mesleki rolü, sosyal statüsü gibi faktörler rol oynamaktadır. Ancak bazı evraklar herkes için geçerlidir ve mutlaka temin edilmelidir.

Pasaport

Pasaport ilk ve en önemli evraktır. Pasaport 10 yıldan daha eski olmamalıdır. Eski, yıpranmış, sayfaları yırtılmış olan pasaportlar kabul edilmektedir. Pasaportun arka sayfasında en az iki sayfa boşluk olmalıdır. Polonya seyahatinden sonra da en az 3 ay geçerlilik süresi olmalıdır. Bu şartlara uymayan pasaportlar tekrar çıkarılmak zorundadır.

Biyometrik Fotoğraf

Pasaport üzerindeki fotoğraf eski tip fotoğraflardan biri ise kabul edilmez. Biyometrik olmak zorundadır. 4 adet biyometrik fotoğraf bulunmalı. Fotoğraflardan birisi pasaport üzerinde diğeri başvuru formunun sağ üst köşesinde bulunmalıdır. Geri kalanlar ise dosyaya eklenmelidir. Biyometrik fotoğrafta yüzün tüm hatları görünmektedir. Saçlar geriye taranmış ve kulaklar görünmektedir. Arka fon beyazdır. Yüzde makyaj bulunmaz.

Banka Evrakları

Polonya vizesi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar öncelikle mali kaynakları hakkında detaylı bilgileri içeren belgeleri dosyaya eklemlidir. Maaş dökümü, banka hesap bilgileri, tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri bunlardan bazılarıdır. Banka hesap dökümü ıslak imza ile banka yetkilileri tarafından imzalanmış olmalıdır.

Şirket Evrakları

Çalışanlar ve şirket sahibi olanlar bu kurumda çalıştığına dair tüm evrakları listeleyip dosyaya eklemlidir. Evrakların güncel ve geçerli olmasına dikkat edilmelidir.

Vize Başvuru Formu

Vize başvuru formu başvuru sebebin, detaylarıyla bildiren belgedir. Belirtilen dilde doldurulmalıdır. Form tükenmez kalemle doldurulmalıdır. Altına imza atılmalıdır.

Polonya Vizesi Başvuru Şartları Nelerdir?

Polonya vizesi başvuru şartları tüm Schengen ülkeleri için geçerlidir. Öncelikle evraklar eksiksiz tamamlanmalıdır. Vize başvuru formu eksiksiz doldurulup imzalanmalıdır. Evrakların eksik olması reddedilme sebeplerinden biridir. 18 yaş altında olan, reşit olmayan, bireyler için anne baba veya vasi imzası gerekmektedir. Bu kişilerin iznini gösteren bir belge bulunmadığı taktirde başvuru yapılamamaktadır. Başvuru seyahatten en az 30 gün önce yapılmalıdır.

Polonya Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Polonya vizesi başvuru işlemi tamamlandıktan sonra 15-30 iş günü içinde çıkmaktadır. Bu süre dikkate alınarak seyahat tarihinden en az bir ay evvel başvuru gerçekleşmelidir. Başvuru sırasında yaşanma ihtimali olan aksaklıklar da göz önünde bulundurulmalıdır.