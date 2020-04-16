Polonya Konsolosluğu Nerededir? Polonya Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri

Polonya Konsolosluğu Türkiye'de bulunan kendi vatandaşlarının tüm idari ve resmi işlemlerini yapmaktadır. Ayrıca Polonya'ya gidecek kişilerin de vize işlemleri Polonya Konsolosluğu tarafından yapılmaktadır.

Polonya Konsolosluğu Nerededir?

Polonya Konsolosluğu İstanbul'da bulunur. Aslında Polonya İstanbul Başkonsolosluğu olarak geçmektedir. Polonya Konsolosluğu'na şahsi müracaatlarda konsolosluğun adresi önemlidir. Hatta bazı işlemler için önceden randevu almak gerekir. Bu sebeple de mutlaka Polonya Konsolosluğu'nun iletişim bilgileri gerekir.

Polonya Konsolosluğu Adresi

Polonya Konsolosluğu'na şahsen müracaat edecek olan kişiler konsolosluğun İstanbul adresine gidebilirler. Polonya İstanbul Başkonsolosluğu'nun açık adresi ise;

- Eski Büyükdere Caddesi, Ayazağa Yolu Giz 2000 Plaza Numara 7 Şişli/İstanbul.

Polonya Ankara Konsolosluğu'nun adres bilgileri ise şu şekildedir;

- Atatürk Bulvarı numara 241 Kavaklıdere/Ankara

Bu adrese postaları iletebilir ya da şahsen başvuru yapabilirsiniz.

Polonya Konsolosluğu Telefon Numarası ve iletişim Bilgileri

Polonya Konsolosluğu telefon numaraları ve iletişim bilgileri ise aşağıdaki gibidir;

Telefon numarası: +90 (312) 426 88 89

Faks numarası: +90 (312) 467 8963

Bu numaralar üzerinden hem konsoloslukla alakalı bilgilere ulaşabilir hem de randevu alabilirsiniz. Ayrıca vize ya da diğer resmi evraklar hakkında en doğru bilgiye telefon numaraları üzerinden ulaşarak, bilgi sahibi olabilirsiniz.

Polonya Konsolosluğu'na yapılacak tüm müracaatlarda ve resmi randevularda mutlaka resmi tatillere dikkat etmek gerekir. Çünkü her konsolosluk kendi ülkesine göre resmi tatilleri belirler. Bu sebeple, randevu oluştururken öncelikle mesai saatlerine ve resmi tatillere bakmak gerekir. Aksi halde resmi işlemler ve tüm vize işlemleri ileri bir tarihe sarkmak durumunda kalacaktır.