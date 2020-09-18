Polonezköy Tabiat Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Polonezköy Tabiat Parkı 30 kilometrelik bir alanda yer almaktadır. Polonezköy ormanı içerisinde yer almaktadır. Polonezköy Tabiat Parkı bu ormanın doğa parkı köyü olarak geçmektedir.

Polonezköy Tabiat Parkı Hakkında Bilgi

Polonezköy Tabiat Parkı 1994 yılında Çevre ve orman bakanlığı tarafından doğal koruma alanı ilan edilmiştir. Aynı zamanda bulunduğu ilin en büyük doğal tabiat parkı bu parktır. Polonezköy Tabiat Parkı İstanbul'un gezilmesi gereken doğal alanlarını oluşturmaktadır. Doğa ile baş başa kalma imkanı sunan bu parkta doğa sporları da yapılmaktadır. Aynı zamanda bu tabiat parkı içerisinde kahvaltı yapma imkanı da bulunmaktadır. Parkın içerisinde yer alan kahvaltı mekanları ve küçük işletmeler buranın tüm ihtiyacını karşılamaktadır.

Polonezköy Tabiat Parkı pek çok yaban hayvana da ev sahipliği yapmaktadır. Bu tabiat parkını gezerken bir geyiğe ya da sincaplara rastlamanız içten bile değil. Polonezköy Tabiat Parkı ayrıca zengin bir bitki çeşitliliği bulunan bir parktır. Bundan dolayı park sık ziyaret edilen yerler arasındadır.

Polonezköy Tabiat Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Polonezköy Tabiat Parkı İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer almaktadır. Beykoz'un Polonezköy ormanları içerisinde yer alan doğal bir tabiat parkıdır. Polonezköy Tabiat Parkına gitmek için İstanbul'un Beykoz ilçesinden direkt olarak kalkan otobüsler aracılığı ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Polonezköy Tabiat Parkına herhangi bir metro seferi gitmemektedir. Bundan dolayı toplu taşıma ile ulaşım yalnızca otobüs ile sağlanmaktadır.

Polonezköy Tabiat Parkına aynı zamanda özel araç ile de ulaşım sağlamak mümkündür. Özel aracınız ile birlikte Polonezköy Tabiat Parkına otoyol üzerinden Beykoz ilçesinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Otoban üzerinden gitmeniz durumunda Polonezköy Tabiat Parkı ormanları tabelalarını takip ederek bu tabiat parkına ulaşım sağlayabilirsiniz.

Polonezköy Tabiat Parkı Giriş Ücreti

Polonezköy Tabiat Parkına giriş ücretsizdir. Yalnızca içeride yer alan işletmelerden faydalanmak için ücret ödemek durumundasınız. Her işletme farklı ücretlendirme fiyat politikası izlemektedir. Giriş için hangi işletmeyi seçeceğiniz en önemli ayrıntılardan birisidir. Polonezköy Tabiat Parkı içerisinde 4 tane işletme bulunmakta ve bu işletmelerin imkanlarından faydalanmak ücretlidir.

1) Polonezpark

Serpme kahvaltı: 50 TL

1 kilo tavuk: 75 TL

Polonezpark'a dışarıdan yiyecek ve içecek de getirmek serbesttir.

2) Stella Polonezköy

Serpma kahvaltı: 40 ila 50 TL arasında değişmektedir.

Et ve Tavuk: 50 TL ve 150 TL arasında değişmektedir.

3) Leonardo Polonezköy

Serpme kahvaltı: 65 TL

4) Cumhuriyet Park

Et ürünleri 110 TL ile 150 TL arasında değişmektedir.

Polonezköy Tabiat Parkı Ziyaret Saatleri

Polonezköy Tabiat Parkı haftanın her günü açıktır. Haftanın her günü saat 07:00 ile 00:00 arası bu tabiat parkında zaman geçirebilir doğal yerleri ziyaret edebilirsiniz.