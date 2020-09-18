Polonezköy Tabiat Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)
Türkiye doğal güzellikleri ile Dünya'da ki en güzel ülkelerden birisidir. Her yıl ülkemize binlerce turist gelmekte ve bu doğal güzellikleri keşfetmektedirler. Ülkemizde ki doğal güzelliklerden birisi de Polonezköy Tabiat Parkı'dır. Polonezköy Tabiat Parkı hem piknik için hem de kamp yapmak için Türkiye'nin en güzel doğal tabiat parklarından birisidir. Gezmeyi sevenlerin gözde adreslerinden birisi olan Polonezköy Tabiat Parkı yemyeşil doğanın güzelliği ile baş başa kalabileceğiniz harika bir ortam. Polonezköy Tabiat Parkının ismini ilk kez duyanlar ise burayı merak etmekte ve konumunu merak etmektedirler. Polonezköy Tabiat Parkı ulaşımı hem özel araç hem de toplu taşıma ile mümkündür. Peki, Polonezköy Tabiat Parkı nerededir? Polonezköy Tabiat Parkına ulaşım nasıl sağlanmaktadır? Polonezköy Tabiat Parkına giriş ücretli mi? Ücretli ise ne kadardır? İşte Polonezköy Tabiat Parkı ile ilgili her şey.
Polonezköy Tabiat Parkı 30 kilometrelik bir alanda yer almaktadır. Polonezköy ormanı içerisinde yer almaktadır. Polonezköy Tabiat Parkı bu ormanın doğa parkı köyü olarak geçmektedir.
Polonezköy Tabiat Parkı Hakkında Bilgi
Polonezköy Tabiat Parkı 1994 yılında Çevre ve orman bakanlığı tarafından doğal koruma alanı ilan edilmiştir. Aynı zamanda bulunduğu ilin en büyük doğal tabiat parkı bu parktır. Polonezköy Tabiat Parkı İstanbul'un gezilmesi gereken doğal alanlarını oluşturmaktadır. Doğa ile baş başa kalma imkanı sunan bu parkta doğa sporları da yapılmaktadır. Aynı zamanda bu tabiat parkı içerisinde kahvaltı yapma imkanı da bulunmaktadır. Parkın içerisinde yer alan kahvaltı mekanları ve küçük işletmeler buranın tüm ihtiyacını karşılamaktadır.
Polonezköy Tabiat Parkı pek çok yaban hayvana da ev sahipliği yapmaktadır. Bu tabiat parkını gezerken bir geyiğe ya da sincaplara rastlamanız içten bile değil. Polonezköy Tabiat Parkı ayrıca zengin bir bitki çeşitliliği bulunan bir parktır. Bundan dolayı park sık ziyaret edilen yerler arasındadır.
Polonezköy Tabiat Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?
Polonezköy Tabiat Parkı İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer almaktadır. Beykoz'un Polonezköy ormanları içerisinde yer alan doğal bir tabiat parkıdır. Polonezköy Tabiat Parkına gitmek için İstanbul'un Beykoz ilçesinden direkt olarak kalkan otobüsler aracılığı ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Polonezköy Tabiat Parkına herhangi bir metro seferi gitmemektedir. Bundan dolayı toplu taşıma ile ulaşım yalnızca otobüs ile sağlanmaktadır.
Polonezköy Tabiat Parkına aynı zamanda özel araç ile de ulaşım sağlamak mümkündür. Özel aracınız ile birlikte Polonezköy Tabiat Parkına otoyol üzerinden Beykoz ilçesinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Otoban üzerinden gitmeniz durumunda Polonezköy Tabiat Parkı ormanları tabelalarını takip ederek bu tabiat parkına ulaşım sağlayabilirsiniz.
Polonezköy Tabiat Parkı Giriş Ücreti
Polonezköy Tabiat Parkına giriş ücretsizdir. Yalnızca içeride yer alan işletmelerden faydalanmak için ücret ödemek durumundasınız. Her işletme farklı ücretlendirme fiyat politikası izlemektedir. Giriş için hangi işletmeyi seçeceğiniz en önemli ayrıntılardan birisidir. Polonezköy Tabiat Parkı içerisinde 4 tane işletme bulunmakta ve bu işletmelerin imkanlarından faydalanmak ücretlidir.
1) Polonezpark
Serpme kahvaltı: 50 TL
1 kilo tavuk: 75 TL
Polonezpark'a dışarıdan yiyecek ve içecek de getirmek serbesttir.
2) Stella Polonezköy
Serpma kahvaltı: 40 ila 50 TL arasında değişmektedir.
Et ve Tavuk: 50 TL ve 150 TL arasında değişmektedir.
3) Leonardo Polonezköy
Serpme kahvaltı: 65 TL
4) Cumhuriyet Park
Et ürünleri 110 TL ile 150 TL arasında değişmektedir.
Polonezköy Tabiat Parkı Ziyaret Saatleri
Polonezköy Tabiat Parkı haftanın her günü açıktır. Haftanın her günü saat 07:00 ile 00:00 arası bu tabiat parkında zaman geçirebilir doğal yerleri ziyaret edebilirsiniz.
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