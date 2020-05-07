Plajındaki kumlarının Mısır'dan gemilerle getirildiğine inanılan Sedir Adası

Sodalı suda çoğalması, ateşe tutulduğu zaman yanması ve büyüteç altında incelendiğinde hareket ediyor görünmesi kumun en önemli özellikleri. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınan adadaki kumu korumak için doğal plaja terlikler ile girmek bile yasaklanmış durumda.









Denize girenlerin, mayo ve bikinilerindeki kumları plaj dışına taşımamaları için duş almaları da bir diğer zorunluluk. Adaya, Marmaris-Muğla yolunun 12. km’sinden sola ayrılan yolu takip ederek, Çamlı İskelesi’nden doldukça kalkan tekneleri kullanarak ulaşılabiliyor. Sedir Adası sadece plajıyla değil, aralarında antik bir tiyatronun da yer aldığı tarihi kalıntılarıyla da ilgi görüyor.







