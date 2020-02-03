Pisa kulesinden daha fazla eğik olan minare, depremden etkilenmedi

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde 3 bin 200 yapı ağır hasar, bin 675 yapı ise orta hasar gördü, yüzlerce binada ise çatlaklar oluştu. Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiği depremde ise tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan başta Pisa kulesinden bile fazla eğikliği bulunduğu tespit edilen 1157 yılında Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından inşa ettirilen Harput Ulu Cami'nin eğik minaresi olmak üzere tarihi hiç bir yapı zarar görmedi. Milattan Önce 8. yüzyılda yapılan Harput kalesinin de bulunduğu tarihi mahallede 1415 yılında yapılan Sarahatun Camii de hasar almayan yerlerden oldu.

“Tarihi yapılarda hiçbir yıkım yok”

Tarihi yüz yıllar öncesine dayanan yapıların depremden etkilenmediğini belirten Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Bizim tarihi eserlerimizde hiçbir hasarımız yok. Yüz yıllar önce atalarımızın yaptığı hiçbir eserde herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir yıkımda yok. Mahallemizde bulunan evlerde deprem ile ilgili sıkıntı yok. Eğri minare, Sarahatun Camii, kale ve hiçbir yerde sıkıntı yok. Atalarımızın o günün şartlarıyla, sadece elleriyle yaptıkları yapılarda hiçbir yıkım yok" dedi.

Günümüzde bu teknolojiyle yapılan evlerin ciddi hasar aldığını aktaran Demirpolat," Mutlaka ata topraklarına dönmeliyiz. Buranın zemini serttir, bu bölgeyi değerlendirmek lazım. Buradan şu mesajı vermek istiyorum, ata topraklarına geri dönelim. Harput'ta yüzlerce, binlerce ev neden olmasın”diye konuştu. Depremden etkilenmeye tarihi mahalleye gelen vatandaşlar ise yapıların depremden etkilenmediği için mutlu olduklarını aktardı.