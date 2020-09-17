Pırlanta Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Pırlanta Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Pırlanta Plajı herkes tarafından ziyaret edilmekte olup İzmir ilinin Çeşme ilçesinde bulunan bir plajdır. Doğal güzelliklere sahip olan bir bu plajın denizi de oldukça güzeldir.

Pırlanta Plajı Hakkında Bilgi

Pırlanta plajı, Çeşme ilçesine bağlı olan ve yaklaşık olarak 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çiftlikköy beldesindeki bir plajdır. Bu plaj, Çiftlikköy beldesini geçtikten sonra sağa dönülüp aşağı inilerek varılmakta olan bir plajdır. Her sene binlerce insan tarafından talep gören bir plaj olmaktadır. Çünkü çeşme her sene binlerce yerli ya da yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. Bu harika plaj adını pırlanta gibi parlamakta olan ince kumlardan almaktadır. Burada tüm sahil bu incecik kumlar ile kaplıdır ve fotoğraf çekimine uygun bir plajdır. Ayrıca SİT alanı olarak geçmesi sebebi ile plaj ve çevresinin görkemli bir doğaya ev sahipliği yaptığı belirtilmelidir.

Pırlanta Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir?

Pırlanta plajı, adres olarak Şehit Mehmet Mahallesinde bulunmaktadır. Çeşme ilçesinde bulunan bu plaj İzmir iline bağlıdır. Bu plaja ulaşım Çeşme merkez yönünden Çiftlikköy yönüne devam edilir ardından Çiftlikköy’ü geçip sağa dönülür ve aşağı inildiğinde Pırlanta Plajı’na varılır. Ayrıca özel araç dışında toplu taşıma ile de ulaşmak mümkündür.

Pırlanta Plajı Özellikleri Nelerdir?

Pırlanta plajı denizinin temizliği ve de berraklığı ile meşhur olan tertemiz bir plajdır. Fakat yaz aylarında ve tatil zamanlarında burası çok kalabalık olmaktadır. Bu nedenle denizin temizliğini ve berraklığını görmek çok mümkün olmamaktadır. Sahilin uzunluğu ortalama olarak 450 metre ile 500 metre kadar olmaktadır.

Deniz tabanı da plaj gibi incecik kum taneleriyle kaplı olmaktadır. Deniz seviyesi genel olarak ise ortalama 200 metre boyunca sığ olarak yer almaktadır. Bu nedenle yeni yüzmeyi öğrenenler için oldukça uygun olmaktadır. Ayrıca bu plaj sürekli olarak sabit bir rüzgar almakta olup bu nedenle Kitesurf ya da Windsurf tutkunları içinde uğrak bir yer durumunda olmaktadır.

Sadece ülkemizden değil yurtdışından da bu sporlara gönül vermiş kişiler buraya gelip ziyaret edebilmektedirler. Pırlanta plajının içerisinde bulunmuş olan Kitesurf Beach ise Uluslararası Kitesurf Organizasyonu tarafından sertifika almış olduğu okulda ve sadece sertifika almış olan öğretmenlerle eğitim vermektedir. Bu nedenle çok talep görmektedir.

Pırlanta Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri?

Pırlanta plajında yaz sezonu kamp için hafta sonu en zor olan ama hafta içi için uygun olan sezondur. Burada sezon dışında da herhangi bir zamanda kamp kurmak hiç kuşkusuz mümkündür. Plaj halka açık ve ücretsiz olduğu için de ücretsiz bir şekilde kamp halka sunulmaktadır. Yalnızca şezlongları kiralamak ücretlidir. Bu muhteşem plaj gelen her yaştan insan istediği zaman ücretsiz olarak kamp kurup da tatil yapma imkanına erişebilir. Bu plaj diğer halk plajlarının yanında güzelliği ve temizliği ile en öndedir. Ayrıca kamp alanı olarak deniz kenarı da çok uygundur.

Pırlanta Plajı Giriş Ücreti Ne Kadardır?

İzmir ilimize bağlı olan pırlanta plajına giriş ücretsiz olmaktadır. İster havluyu alıp boş bir yere serebilir isterseniz de plaj içinde bulunan işletmelerden birisini tercih ederek dilediğiniz gibi denize girebilirsiniz.