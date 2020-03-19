'Piri' ile evden çıkmadan gezebileceğiniz ücretsiz 10 sanal tur

Dijital sesli turlarıyla dünyayı özgürce keşfetmenizi sağlayan mobil seyahat uygulaması Piri, koronavirüs sürecinde evden çıkmadan da gezilebilecek 10 ücretsiz sanal turu açıkladı. Konuyla ilgili konuşan Piri Kurucu Ortağı Tülin Yücel Altaş, “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı uzmanların evden çıkmayın ve sosyalleşmeye ara verin uyarılarını dikkate almamız çok önemli. Tüm gezgin kullanıcılarımıza evlerinde kalmaları konusunda yönlendirmeler yapıyoruz. Evden de gezgin ruhlarını beslemeleri ve keşif duygularını canlı tutmaları için seçenekler sunmaya devam ediyoruz. Tüm kullanıcılar uygulamamız üzerinden müzeleri, şehirleri, en ünlü eserleri, farklı kültürleri en iyi rehberlerimizin sesinden dinleyerek, anlatılan yerlerin fotoğrafını görüntüleyerek evlerinden çıkmadan sanal tur yapabilir” dedi.

İşte Piri ile ücretsiz olarak deneyimleyebileceğiniz 10 sanal tur;



Avrupa’nın 9 Görkemli Sarayı: Paris’teki Versay Sarayı’ndan Londra’daki Kensignton’a kadar uzanan sanal bir yolculuğu kapsıyor.









Game of Thrones Lokasyonları: Televizyon tarihinin en büyük yapımlarından biri Game of Thrones’un geçtiği lokasyonları tanıtıyor.

Topkapı’ya Dair 10 Kısa Hikaye: Topkapı Sarayı hakkında hiç duymadığınız hikayeler yer alıyor.

4 Göz Alıcı Astroturizm Merkezi: Gökyüzü meraklılarının ilgisini çekecek rotalar tanıtılıyor.







7 Deyimin Şaşırtıcı Hikayesi: Üsküdar’da sabah oldu, Geyik muhabbeti gibi günlük hayatta çokça kullandığımız deyimlerin çıkış hikayesi anlatılıyor.

Dünyanın En Sıra Dışı Festivalleri: Hindistan’dan Meksika’ya farklı kültürleri içeren festivaller anlatılıyor.

Ege’den 7 Mitolojik Hikaye: Antik Çağ’dan bugüne Anadolu’nun en ilgi çekici mitolojik hikayeleri yer alıyor.

Kalabalık’tan Uzakta Türkiye: Çok bilinmeyen ama güzelliğiyle baş döndüren rotalar tanıtılıyor.

Görmen Gereken 6 Eşsiz Köy: Türkiye’deki 6 köylerin hikayesi geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor.

Kahve Kokusunun Peşinde: Hayatımızdan eksik olmayan kahvenin doğuşu, topraklarımıza gelişi hikayelerle anlatılıyor.

Keşif yapmaktan uzak kalamayanlar ve evlerinde keyifli bir deneyim arayanlar için Piri’de pek çok seçenek var. Bu 10 sanal turun yanında, 20 ülke 30 şehirde 150’den fazla sesli dijital tur da yer alıyor. Sesli dijital turlar, ünlü rehber Saffet Emre Tonguç, Anadolu bilgesi Ali Canip Olgunlu ve dünyaca ünlü gurme Vedat Milor gibi isimlerin sesinden sunuluyor.