Phi Phi Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Phi Phi Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Phi phi adası Phuket ve Hint Okyanusu’nun Nicobar ile Andaman arasında kalan, Tayland ve Mynammar kıyıları ile çevrili Andaman denizinin orta kısmında bulunan adalardır. Takımada olarak bilinen bu adalar Krabi vilayetine bağlı olmakla birlikte Ko Phi Phi Lee ve Ko Phi Phi Don adaları olarak iki adadan oluşur.

Phi Phi Adası Nerede?

Genellikle balayı çiftlerinin ve tatilcilerin sıklıkla ziyaret ettikleri Phuket adaları ile Andaman Denizi arasında Phi phi adası yer alır. Güney Tayland’a sınırları içinde olan bu adalar yerleşime açıktır. Ancak adaya yalnızca günübirlik ziyaret kabul edilir. 1950 yılı itibariyle kuzeydeki Phang Nga Bay civarından gelenler ve Krabi ziyaretçileri Phi Phi adasında bir sömürge kurmuş, daha sonra müslüman balıkçılar da yoğun olarak adayı ziyaret etmiştir. 1945 yılında keşfedilmemiş olarak tarihte adından söz ettirmiş olan adada 5 yıl sonraki sömürgecilik anlayışı ile ziyaretçi artışı yaşanmıştır. Adanın ilk keşfinde hindistan cevizi çiftleri yer alırken zamanla bu ziyaretçi artışı otel, restaurant gibi yerleşimlerin de çoğalmasına neden olmuştur.

Phi Phi Adasına Nasıl Gidilir?

Phi phi adasına gidebilmek için tekneleri tercih etmeniz gerekir. Yalnızca Phuket bağlantısı üzerinden değil Koh Lanta ve Krabi üzerinden de tekneler ile adalara ulaşım sağlamanız mümkün. Rassada iskelesine yakındasın bu civardaki tekneleri, Krabi’de yer alıyorsanız kasabaya geldikten sonra 4 kilometre uzaklıkta bulunan Klong Jilad iskelesini tercih etmelisiniz. Tekneden indikten sonra para istendiğini hatırlatmalıyız. Bir kişinin ödemesi gereken ücret 20 THB olarak biliniyor. Khao Lak üzerinden Phi Phi adalarına ziyaret etmek istiyorsanız feribot ve otobüs gibi bağlantılarını kullanabilirsiniz. Ödemeniz gereken tutar ortalama 700-800 THB arasında değişebilir. Anlaşmalı acentalar sayesinde tutarı daha uygun bir ücretle kapatmanız da mümkün.

Phi Phi Adası Gezilecek Yerler Nelerdir?

Phi phi adalarında yer alan Ko Phi Phi Don ve Ko Phi Phi Lee, kendine has kumsalları ve çeşitli deniz aktiviteleri olan yerlerdir. The Beach filminin çekildiği Ko Phi Phi Don, turizm açısından gelişmiş bir yer olmakla birlikte Ton Sai adlı kasabaya sahiptir. Bu kasabada yer alan restoran ve barlarda kendine özgü kokteylleri ve yerel lezzetleri deneyimleme olanağına sahipsiniz.

Laem Thons ve Long Beach gibi plajlara adanın etrafında bulunan teknelerle kısa sürede ulaşabilirsiniz. Özellikle deniz tutkunları için ziyaret edilmesi gereken plajlar olduğunu söyleyebiliriz. Yine Phi Phi Don’da kaya tırmanıcılığı ve dalış gibi aktiviteleri gerçekleştirebiliyorsunuz.

Ko Phi Phi Lee konaklamaya uygun bir yer değil. Burada günübirlikte geziler yapabilir, doğa harikalarının ve Maya plajının tadını çıkarabilirsiniz.

Phi Phi Adasında Konaklama

Adada konaklamanız için uygun olan tek yer Ko Phi Phi Don’dur. Ko Phi Phi Lee’de konaklamak için uygun olmamakla birlikte, Phi Phi Don’da birçok otel bulabilirsiniz. Özellikle Tonsa’inin batı kısmında barların olduğu yerlere yakın oteller ziyaretçilere açıktır. Bu otellerden bazıları; Zeavola, Phi Phi Island Village Beach Resot, Phi Phi The Beach Resort ve Holiday Inn Resort olarak sıralanabilir.

Phi Phi Adası Tarihi ve Özellikleri

Adanın 1950’den sonra keşfedilmesinden sonra 2004 yılına gelindiğinde Tsunami nedeniyle Kon Phi Phi Don’un yerle bir olması felaketini getirmiştir. Binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesi nedeniyle ada uzun süre ekonomik anlamda toparlanamamış yeniden inşa süreci ise uzun zaman almıştır. Son yıllarda günlük ziyaretler ile eski popülerliğine ulaşmaya başlamış, orta gelirli ziyaretçilere de keyifli vakit geçirme olanağı sağlamıştır.