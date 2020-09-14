Phaselis Antik Kenti Nerede? Phaselis Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Phaselis Antik Kenti tarihi ve piknik alanları ile dikkat çeken ören yerlerden birisidir. 3 Koyun kenarına kurulmuş olan Phaselis Antik Kenti plajları ile hem denizin tadınızı çıkarmanızı hem de tarihi dokuları keşfetmenizi sağlayacaktır.

Phaselis Antik Kenti Hakkında Bilgi

Phaselis Antik Kenti birçok kaynakta Faselis olarak da geçmektedir. Tarihi dokularla dolu olan Phaselis Antik Kenti okunuşundan kaynaklı halk arasında Faselis olarak da bilinmektedir.

Phaselis bölgesinde bulunan tarihi kalıntılar kuzey ve güney limanlarını birleştirmektedir. Ana caddenin her iki tarafında da sıralanan bu limanlar dışında Cadde, agora ve tiyatro açısından bırakılmış paylar ile küçük bir meydanı bulunmaktadır. Phaselis Antik Kentinin tiyatrosu ise Helenistik Dönemine ait olmaktadır.

Roma Döneminde ise buraya sahne binası eklenmiştir. Bizans döneminde ise surlar inşa edilmiştir. Bu surlar şehri baskılardan koruyabilmek amacıyla eklenmiştir. Ayrıca bu yerin kuzeyinde yer alan limanın yamaçları mezarlık olarak kullanılmıştır.

Phaselis Antik Kenti günümüze kadar ulaşmış bir yapı olup su kemerli olmaktadır. Phaselis kentinin su ihtiyacını karşılamış olan bu kemerler kuzeydeki tepelerden suyu şehir merkezine getirmektedir.

Phaselis Antik Kenti Tarihi

Phaselis bölgesi M.Ö. yedinci yüzyıl başlarında Rodoslu Kolonistler tarafından kurulmuştur. Kentin kurucusu ise Lacios isminde biri olarak bilinmektedir. Bazı Antik kayıtlarda Lacios'un Argos'lu ve Lindos'lu olduğu söylenmektedir.

Şehirde birçok imparatorluk egemenlik sürmüştür. İlk olarak M.Ö. 5. yüzyılda Persler, 4. yüzyılda Kayra Satrabı Mausolos ve son olarak Lmyra'nın Kralı olan Pereklis egemenlik sürmüştür. M.Ö. 333 yılında ise Büyük İskender imparatorluğu ile şehir büyük hareketlilik yaşamıştır.

Bu şehir Likya Birliğine M.Ö. 167 yılında üye olmuştur. Fakat kent sürekli komşu şehirlerin istilasına uğramıştır. Özellikle Olympos'un istilasına maruz kaldıktan sonra kent Roma egemenliğine girmiştir.

İmparator Hadrian tarafından 129 yılında ziyaret edilen şehre tek kemerli anıtsal sütün yaptırılmıştır. 451 yılında ise Kadıköy Konsülü'ne katılmıştır.

Phaselis Antik Kenti Nerede?

Phaselis Antik Kenti Antalya ilinin Kemer ilçesine bağlı olan Tekirova Beldesinde yer almaktadır. Kuzey bölgesinde Gökdere Vadisi, güney bölgesinde ise İç adalar yer almaktadır. Ayrıca batı tarafında Çandır Vadisi bulunmaktadır.

Phaselis Antik Kenti Gezilecek Yerler

Phaselis Antik Kentin bölgedeki kentlerden ayıran özelliği üç ayrı limana sahip olmasıdır. Phaselis koyunda deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmanız mümkündür. Ayrıca Antik Kent içerisinde gezilip görülmeye değer pek çok yer bulunmaktadır. Bunlardan birisi orta ve güney limanı birbirine bağlayan sütunlu liman caddesidir. Caddenin deniz bölgesinde yer alan tiyatro. Roma Hamamı, Agoralar, tepedeki akropol, su kemerler ve Hadrianus kenti ziyaret sırasında mutlaka gezilmesi gereken yerler arasında yer almaktadır.

Phaselis Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Phaselis Antik Kenti ören yerini gezip görebilmeniz için ücret ödemeniz gerekmektedir. Kişi başı 30 TL ödeyerek Antik Kenti gezmeniz mümkündür. Fakat müze karta sahip kişilerden ve 65 yaş üstü kişiler ile çocuklardan ücret talep edilmemektedir.

Phaselis Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Phaselis Antik Kenti yaz dönemi ziyaret saatleri saat 08:00 ile 19:30 saatleri arasındadır. Kış dönemi ziyaret saatleri ise 08:30 ile 17:30 saatleri arasındadır.

Phaselis Antik Kenti Efsanesi

Phaselis Antik Kentinin bir efsanesi bulunmaktadır. Lacios liderliğinde bulunan kolonistler Phaselis bölgesine ulaşınca Cylabros adında bir çoban ile karşılaşırlar. Kolonistler ve liderleri çobana burada şehir kurmak istediklerini ve toprakların bedelinin ne kadar olduğunu sorarlar. Kolonist ve liderler bu bedelin arpa ekmeği mi yoksa kurutulmuş balık mı olduğunu sorarlar. Bunun karşısında çoban ise kurutulmuş balığı tercih eder.

Ardından her yıl çobana kurutulmuş balık verilir. Bu efsane yıllar boyunca halk arasında konuşulmuş ve mizah konusu olmuştur.

Phaselis Antik Kentinde Müze Kart Geçiyor mu?

Phaselis Antik Kentinde müze kart geçmektedir. Müze kartına sahip kişiler Phaselis Antik Kentine ücretsiz giriş yapabilirler.