Petra Antik Kenti Nerede? Petra Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Petra antik kenti Orta Doğu'nun incisi olarak bilinen bir antik kenttir. Tarihi milattan önceki çağlara dayanan petra antik kenti en çok ziyaret edilen dünyada ki antik kentlerden birisidir.

Petra Antik Kenti Hakkında Bilgi

Petra antik kenti Orta Doğu'da bulunan bir antik kenttir. Tarihteki eski devletlerden birisi olan Nebatiler'in başkenti konumunda idi. Depremler ve diğer doğal olaylar sonucunda bu tarihi antik kent zarar gördü ve yıkılmak zorunda kaldı. Yüzyıllarca ayakta kalan Petra antik kenti bazı tarihçiler tarafından keşfedilerek gün yüzüne çıkarıldı. Günümüzde Petra antik kentinde hala kazı çalışmalarına ve arkeolojik araştırmalar devam edilmektedir.

Petra antik kenti Lut gölü üzerine inşa edilmiştir. 1985 yılında ise bu tarihi antik kent tescil edilmiştir. Roma imparatorluğu tarafından işgal edilmiştir. İşgale kadar ise Petra antik kenti varlığını sürdürmeyi başarmıştır. Tarihçilerin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Petra antik kentinin günümüzde neden yapıldığına dair bir bilgi bulunamamıştır.

Petra Antik Kenti Tarihi

Petra antik kenti MÖ 400 ila MS 106 yılları arasında varlığını sürdürmüştür. Varlığını devam ettirdiği bu süre zarfı boyunca ise Nebatilere başkentlik yapmış bir antik kenttir. Petra antik kenti bir dönem ise Roma imparatorluğu tarafından ele geçirilmiştir. Petra antik kentini tarih boyunca ekonomik buhramlar ve doğal afetler oldukça fazla etkilemiştir. Bundan dolayı da bu tarihi antik kent zayıflama dönemine de girmiştir.

Yapılan araştırmalar sonucunda kesin olarak neden yapıldığı bilinmese dahi bu tarihi antik kentte krallara ait mezarlar bulunmaktaydı. Bundan dolayı da yapıldığı tahmin edilmektedir.

Petra Antik Kenti Nerede?

Petra antik kenti Ürdün'de bulunan bir tarihi antik kenttir. Ürdün'ün Wadi Musa bölgesinde bulunur.

Petra Antik Kenti Gezilecek Yerler

1) Ad Deir Manastırı

Petra antik kentine geldikten sonra gezmeniz gereken yerlerin başında Ad deir manastırı yer almaktadır. Ad deir manastırı Petra'nın en ünlü yerlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. 800 adımlık bir merdiven ile bu manastıra ulaşabilmeniz mümkündür.

2) Sütunlu Cadde

Sütunlu cadde de mutlaka görmeniz gereken yerler arasındadır. Bu kenti dolaşan ve sokakları sütunlu cadde ile gezmenizi sağlayan bir caddedir.

3) Küçük Petra

Petra antik kentinin kuzeyinde yer alan bu küçük Petra da görülmeye değer yerlerden birisidir. Nebati halkının bu bölgede ticaret ile uğraştığı bilinmektedir. Küçük Petra içerisinde pek çok kumtaşı binaları bulunur.

Petra Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Petra antik kentine giriş ücreti 20 dolardır. 12 yaş altı çocuklar için ise giriş tamamen ücretsizdir.

Petra Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Petra antik kenti sabah 06:00 ile akşam 16:00 arası ziyaret edebilirsiniz.

Petra Antik Kentinde Müze Kart Geçiyor mu?

Petra antik kentinde müze kart geçmemektedir.