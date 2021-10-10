‘Pes etmeyenlerin izinde’ koştular

Çanakkale Boğazı’nın kilidi, tarihi Kilitbahir Kalesi’nde başlayıp tamamı dünyanın en iyi korunmuş savaş meydanlarında gerçekleşen; temasını, ruhundan alan ‘Uluslararası Gelibolu Maratonu’na yaklaşık 2 bin 500 sporcu katıldı. 11 ülkeden 43 yabancı sporcunun da yarıştığı maratonda, bedensel ve görme engelli vatandaşlar da koştu. Çanakkale’nin Eceabat ilçesi Kilitbahir köyündeki Kilitbahir Kalesi’nde ‘Pes Etmeyenlerin İzinde’ mottosuyla bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Gelibolu Maratonu saat 09.00’da start aldı. Maraton; 10 kilometre, 25 kilometre ve 42 kilometrenin yanı sıra, 1915 metre Saygı Parkuru şeklinde 4 parkurda koşuldu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının ev sahipliğinde yapılan bu organizasyon 26 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşti.

Kamplı tek maraton

Truva Savaşı’ndan I. Dünya Savaşı’na kadar birçok mücadeleye tanıklık eden müstesna coğrafyada, öncesinde olduğu gibi bugün de mücadele etmekten vazgeçmeyenlere ev sahipliği yapan, ülkemizin dört bir yanından gelen gençlere Çanakkale ruhunu yaşatan ve spor kültürünü aşılayan tek maraton olma özelliğini taşıyan Uluslararası Gelibolu Maratonu’nda ailelere yönelik 1915 Saygı Parkuru çok ilgi gördü. Bu yolun ruhunu gelecek kuşaklara yansıtmak ve yaşatmak amacındaki organizasyonda 1915 Saygı Koşusu’nun yelpazesi de 7’den 70’e oldu. 5 kişiye kadar ailece katılabilmenin mümkün olduğu bu parkura katılan ve tamamlayanlar arasında küçük bebeklerini pusetle taşıyanlar dahi vardı.

Uluslararası Gelibolu Maratonu, koşuculara özel karavan ve kamp alanıyla katılımcılarına farklı duygular da yaşattı. Sporcular Gelibolu’nun muhteşem doğasını yaşayıp bu alandan koşuya katıldılar. Maratoncular için hazırlanan kamp alanı eşsizdi. Korunmuş doğası, ormanlık ve kısmi zeytinlik tabiatı, çok farklı trekking ve dağ bisikleti rotalarıyla doğa seven koşucular keyifli bir fırsat yakaladı. Tarihi Yarımada’daki Kum Otel mevkiinde kurulan kamp alanında sporcular karavanlarda ve çadırlarda konakladı. Kamp alanına özel etkinlik programı da oluşturuldu.

Şirketler de koştu

Spora gönül vermiş herkesin katılıp bu anlamlı coğrafyayı koşarak hissetmesi, tarihi alanları ziyaret ederek milletimizin kahramanlığını ve hiç bitmeyecek olan varoluş mücadelemizi anlaması için bir fırsat olan Uluslararası Gelibolu Maratonu’nda şirketler de beşer kişilik takımlar oluşturarak 1915 metre ya da 10 kilometre parkurunda ekip halinde koştu.

Uluslararası Gelibolu Maratonu’na Vali İlhami Aktaş, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Avustralya Konsolosu Lucas Robson, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan da katıldı. 1915 metrelik parkurun sonunda konuşan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş “Bu güzel havada, ‘Pes Etmeyenlerin İzinde’ 1915 metre koştuk. Gelibolu Maratonu, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazi ve şehitlerimizin anısına yapılan bir koşu. Tüm katılımcıları kutluyorum” dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise koşuyla ilgili yaptığı açıklamada “Çanakkale Tarihi Alan’daki maraton devam ediyor. Biz 1915 metrelik olan kısmı tamamladık. Gelen insanların yüzlerinde çok büyük neşe ve tebessüm var. Zaten bu topraklar insanlara güven, neşe ve huzur verir. Bu topraklar benzeri olmayan müstesna topraklar. Bu seneki ana fikrimizde ‘Pes Etmeyenlerin İzinde’ diye bir motto belirledik kendimize. 106 yıl önce burada pes etmeyenler galip geldi. Vatanını seven ve savunanlar pes etmediler ve galip geldiler. Biz de pes etmeyenlerin torunları olarak bugün onları hatırlamak için bir organizasyon yaptık.

Burası Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih sahnesine çıktığı topraklar. Bu kadar önemli toprakların olduğu yerde, bu güzel insanların buluşması bizleri mutlu etti. Bugün tarihi bir an yaşıyoruz. Burası dünyanın en güzel ve tematik parkuru. Önümüzdeki yıl koronavirüs süreci bittiğinde inşallah burada on binlerce kişinin buluştuğunu hayal ediyoruz. Çünkü Çanakkale Tarihi Alan, dünyada buluşma noktası olacak. Bunu hep birlikte yapacağız. Bu topraklar bunu hak ediyor ve herkesi Çanakkale’ye bekliyoruz” diye konuştu.

‘Bu atmosfer ilham verici’

Uluslararası Gelibolu Maratonu’na katılan binlerce kişi Çanakkale ruhunu hissederek koştu.

10 kilometrelik parkuru 34 dakikada tamamlayan Bedri Şimşek “Parkur gerçekten zor ama buna rağmen bu atmosferde koşmak gerçekten ilham verici. İlk defa koştum parkurda. Her şey çok güzeldi. Buranın tarihi dokusunda koşunca gerçekten yorulduğunuzu bile hissetmiyorsunuz” dedi.

İŞTE KAZANANLAR

Uluslararası Gelibolu Maratonu’nun ödül töreni Namazgâh Tabyası’nda gerçekleştirildi.

10 kilometre parkurda erkeklerde ilk 3’e girenler sırasıyla: Bedri Şimşek, Fatih Korkunç, Aytaç Çıdacı

10 kilometre parkurda kadınlarda ilk 3’e girenler sırasıyla: Tuğçe Karakaya, Sera Sayar, Bakiye Balcıoğulları

25 kilometre parkurda erkeklerde ilk 3’e girenler sırasıyla: Ümit Er, Levent Kuva, Hasan Akyol

25 kilometre parkurda kadınlarda ilk 3’e girenler sırasıyla: Gülşah Öztaşkıran, Yasemin Hamamcı, Esen Cıvlan

42 kilometre parkurda erkeklerde ilk 3’e girenler sırasıyla: Ergün Kızılaslan, Serhat Acar, Selim Korkmaz

42 kilometre parkurda kadınlarda ilk 3’e girenler sırasıyla: Gülşen Eser, Tonea Kabil, Süreyya Acar

Sosyal medyada Uluslararası Gelibolu Maratonu yorumları

Sultan Eğri:

Koşuda yol boyunca ikramlar ve ilgi alaka çok güzeldi. Emeği geçen herkese çok çok teşekkürler.

Hülya Türkmen:

Çok teşekkürler, farklı bir ruhla koştuk, pes etmeyen atalarımızın izinden, sevgiler.

Sermet Düzyol:

Emeği geçenlere teşekkürler, ikramlar için de teşekkürler.

Parkur zordu, rüzgâr ve sıcak da ilavesi ama katılmak güzeldi.

Sayit Karadağ:

Çok güzel bir etkinlik ve çok anlamlı bir yarış oldu, emeği geçen herkese canı gönülden çok teşekkür ederim... Bir dahaki maratonu sabırsızlıkla bekliyorum. 21 k’deki o dönüşü hiç unutmayacağım.

TONYA MELENTİ:

Tüm ekibe teşekkür ediyorum️, her şey çok güzeldi. Bu kıymetli parkurda koştuğum için çok mutluyum.

Serhat Dalgıçer:

Parkurun değişmesi iyi olmuş, yokuşlar azalmış ve deniz kenarı koştuk. Organizasyon harikaydı, çalışan herkese teşekkür ederim.

Ali Kukul:

Parkurun kıymeti en üst seviye. 10 k koştum. Yarış sonrası ikramlar harikaydı. Çok teşekkür ediyorum.