Perre Antik Kenti Nerede? Perre Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Perre Antik Kenti Kommangene ülkesinin büyük şehirlerinden biridir. Önemini her dönemde korumuştur.

Perre Antik Kenti Hakkında Bilgi

Perre Antik Kenti, güzelliği ile herkesi büyüleyen ve görülmesi gereken bir yerdir. Türkiye'nin zengin coğrafyasının içinde yer alan bu antik kent, surları, çeşmeleri ve mezarları ile tarihini günümüzde de yansıtmaktadır.

Perre Antik Kenti'nin suyunun güzelliği pek çok dönemde anlatılmıştır. Suyun aktığı Roma çeşmesi hala kullanımdadır. Bizans döneminde de bu çeşme, gidip görenlerin pişman olmadığı bir güzellik olmuştur.

Perre Antik Kenti Bizans döneminde İznik'te bulunan İncil Konseyi için temsilci göndermiştir. Bu sebeple dini bir merkez olarak da geçmektedir. En dikkat çeken kalıntıları Kaya Mezarlarıdır. Kaya mezarları, kayalıklar içine yapılan odalardan oluşmaktadır.

Perre Antik Kentinin Tarihi

Kutsal Şehir olarak da geçen Perre, milattan sonra 325 yılında inşa edilen bir şehirdir. Bu şehirden milattan sonra 433 yılında da bahsedilen mektuplar vardır. Hem jeopolitik olarak gem de dini olarak önemli bir şehir olmuştur.

Perre Antik Kenti, Bizans döneminden sonra eski değerini kaybetmiştir. Bugünse turistler ve tarih sever kişiler için gezip görülecek turistik bir yer olarak yeniden değer kazanmıştır. Adıyaman'dan geçen kimselerin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yerdir.

Perre Antik Kenti Nerededir?

Adıyaman ilinde Merkez ilçesinde bulunan Perre Antik Kenti ziyaretçiler için açıktır. Otobüs, minibüs ve özel araçlarla ulaşıma açıktır. Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre uzakta bulunur. Ulaşımı kolaydır. Adıyaman'ın yerlileri tarafından da sıkça ziyaret edilen tarihi bir güzelliktir.

Perre Antik Kenti Gezilecek Yerler

Perre Antik Kenti çok eski zamanlardan günümüze geldiği için tahribata uğramış ve eski güzelliğini kaybetmiştir. Kalıntıları içinde gezilecek pek çok yeri mevcuttur.

Perre Antik Kentin'de bulunan Kaya Mezarları, şehri gezen kimseler tarafından çok beğenilir. Kayaların içine oyularak yapılan bu mezarlar görsel bir şölen sunar.

Bizans döneminde bile bahsedilen Roma Çeşmesi, akan suyunun güzelliği ile ünlüdür. Perre Antik Kenti'ne gezmeye giden kişiler çeşmeyi görmeden dönmemelidir. Roma Çeşmesi şu anda da akmaktadır.

Perre Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Bir dönem girişler için ücret alınmayan Perre Antik Kenti şu an yerli ve yabancı turistler için ücretli hale gelmiştir. Kişi başı giriş ücreti Turizm Bakanlığına bağlı olarak 10 TL şeklinde belirlenmiştir. Perre Antik Kenti'ni gezmek isteyen turistler 10 TL karşılığında içeri giriş yapabilirler.

Perre Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Perre Antik Kenti için belirlenen ziyaret saatleri mevcuttur. Pazartesi günleri ziyarete kapalıdır. Diğer altı gün boyunca sabah 8 ile akşam 5 saatleri arasında ziyarete açıktır. 17.00'den sonra ve 8.00'den önce ziyarete açık değildir.

Perre Antik Kenti Efsanesi

Perre Antik Kenti tek başına bir hikayeye ya da efsaneye sahip değildir. Perre kentinin isminin Adıyaman'a dönüşmesinin ise bir hikayesi vardır. Bir baba ve yedi oğul eski dönemlerde putlara tapmaktaydı. Savaşçı kişiliklerinden dolayı bu yedi kardeşe Yediyaman denmiştir. Zaman geçtikçe Yediyaman ismi Adıyaman'a dönmüştür. Böylelikle Perre kentinin adı Adıyaman olarak değişmiştir.

Perre Antik Kenti'nde Müze Kartı Geçerli mi?

Perre Antik Kenti'nde müze kartı geçelidir. Müze kartına sahip olan kişiler sınırsız olarak Perre kentinin güzelliklerini görebilir. Müze kartı olmayan kişiler ise müze kartı çıkartarak bu güzel fırsattan yararlanabilir.