Peri masallarını andıran Lichtenstein Şatosu

1200 yılından bu yana bölgede bulunan şato, tarih boyunca çeşitli zamanlarda tahrip edilmiş, hatta harabeye dönüşerek kullanılmaz hale gelmiş. En büyük tahribatlar ise 1311 deki Reichskrieys Savaşı'nda ve 1381'deki savaşlarda gerçekleşmiş. Şatonun bulunduğu topraklar 1802 yılında Württenberg kralı I. Frederik'in eline geçince buraya bir av kulübesi inşa etmiş.

1837 yakınında toprak, yeğeni Urach dükü Wilhelm'e geçince O da William Hauffun romanı Lichtenstein'dan etkilenerek 1840-1842'de şimdiki şatoyu bu köşke eklemiş. Romantik Neogotik dizaynındaki şatoyu tasarlauyan isim ise mimar Carl Alexander Heideloff olmuş. Günümüzde Urach dükünün mülkiyetinde olan şato Aralık ve Ocak ayları dışında ziyarete açık.



