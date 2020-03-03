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Peri masallarını andıran Lichtenstein Şatosu
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 03.03.2020 - 11:12,Son Güncelleme:/

Peri masallarını andıran Lichtenstein Şatosu

Svabya Alpleri'nde bulunan peri masallarından çıkıp gelmiş gibi görünüme sahip Lichtenstein Şatosu ziyaretçi akınına uğruyor. Almanya'nın Baden-Württenberg eyaletinde yer alan bir plato olan Svabya Alpleri, Honau yakınında yer alıyor.

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1200 yılından bu yana bölgede bulunan şato, tarih boyunca çeşitli zamanlarda tahrip edilmiş, hatta harabeye dönüşerek kullanılmaz hale gelmiş. En büyük tahribatlar ise 1311 deki Reichskrieys Savaşı'nda ve 1381'deki savaşlarda gerçekleşmiş. Şatonun bulunduğu topraklar 1802 yılında Württenberg kralı I. Frederik'in eline geçince buraya bir av kulübesi inşa etmiş.

Peri masallarını andıran Lichtenstein Şatosu

1837 yakınında toprak, yeğeni Urach dükü Wilhelm'e geçince O da William Hauffun romanı Lichtenstein'dan etkilenerek 1840-1842'de şimdiki şatoyu bu köşke eklemiş. Romantik Neogotik dizaynındaki şatoyu tasarlauyan isim ise mimar Carl Alexander Heideloff olmuş. Günümüzde Urach dükünün mülkiyetinde olan şato Aralık ve Ocak ayları dışında ziyarete açık.

 

 

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