Perge Antik Kenti Nerede? Perge Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Antik döneme kadar uzanan ve çok eski tarihe sahip olan Perge, Akdeniz Bölgesi'nin en önemli turistik alanlarından biridir. Her sene yerli ve yabancı yoğun şekilde turist çeken bölge, aynı zamanda geniş bir alana sahiptir.

Perge Antik Kenti Hakkında Bilgi

Tunç Çağı döneminden geldiği düşünülen Perge Antik Kenti, aynı zamanda döneminin başkenti olduğu bilinmektedir. Özellikle Helenistik dönemi boyunca en güzel şehirler arasında yer almış bir ayrıcalığa sahiptir. Bu yüzden döneminin merkezi olarak da tahmin edilmektedir. Oldukça geniş bir alana yayılan Perge Antik Kenti, Akdeniz Bölgesi'nde ziyaret edilen en güzel tarihi ve kültürel yapılar arasında yer almaktadır.

Perge Antik Kenti Tarihi

Tunç çağı dönemine denk geldiği düşünülen Perge antik kenti, pamfilya bölgesinde yer almaktadır. Özellikle birçok farklı mağara ve yerleşim alanlarına rastlanmış durumda. O dönem merkezi konum olarak geçen bölge tarım ve hayvancılık ile beraber pek çok konuda önemli topraklar şeklinde bilinmekteydi. M.Ö. 4000 ya da 3000 yılına denk gelen Perge Antik Kenti, özellikle cilalı taş devri ile beraber bakır çağı döneminde yerleşim merkezi olarak kullanılmıştır.

Perge Antik Kenti Nerede?

Perge Antik Kenti Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. Daha genel olarak ele almak gerekirse Antalya'nın 18 kilometre doğusunda yer alan Aksu ilçesi sınırlarında bulunmaktadır. Bölgeyi Antalya üzerinden rahatlıkla ulaşım sağlamak mümkündür. Hem özel araçlarla hem de şehirlerarası veya şehir içi otobüs ile minibüsler üzerinden de ulaşım sağlanabilir.

Perge Antik Kenti Gezilecek Yerler

Perge Antik Kenti içerisinde gezecek pek çok farklı yer bulunmaktadır. Özellikle çok eski tarihe dayandığı için belli kısımları kalıntılar halinde yer almaktadır.

- Tiyatro alanları

- Stadyum

- Agora

- Sütunlu Cadde

- Helenistik kapı

- Kalıntılar üzerinden Güney hamamı eşliğinde bir görüntü

Akdeniz Bölgesi'nde Antalya'ya uğradığınız zaman Aksu ilçesi üzerinden Perge antik kentindeki bu yerleri ziyaret edebilirsiniz. Turistik açıdan en özel ve en gezilmesi gereken antik şehirler arasında yer almaktadır.

Perge Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Dünya çapında bilinen Perge Antik Kenti Helenistik dönemine uzanan ve Tunç Çağı ile beraber günümüze gelmiş en önemli kültürel yapılardan biridir. Bu bölgeyi ziyaret etmek için Antalya üzerinden Aksu İlçesine gidebilir ve 50 TL ücret ile ziyaret edebilirsiniz. Bu ücret şu an 2020 yılı ile beraber güncellenmiş fiyattır. Tek fiyat ile beraber Perge antik kentinin her yerini ziyaret etmeniz mümkün.

Perge Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Perge Antik Kenti yaz ve kış sezonu olarak farklı saatlerde ziyaret edilebilmektedir.

Yaz saati uygulamasına göre Sabah saat 08.00 ile akşam 19.00 arası ziyaret edebilirsiniz.

Kış saati uygulamasına göre ise sabah 08.30 ile akşam 17.30 saatleri arasında ziyaret etmeniz mümkün.

Özellikle Yaz ayları daha çok turist geldiği için böyle bir saat uygulaması yapılmaktadır.

Perge Antik Kentinde Müze Kart Geçiyor mu?

Perge antik kentini ziyaret etmek ve özel bir tarihi gezi gerçekleştirmek için müze kartınızı kullanabilirsiniz. Ülkenin bütün farklı tarihi ve kültürel yerlerinde olduğu gibi, aynı şekilde Perge Antik Kenti de yeni kişisel müze kartı üzerinden ziyaret edilebilir.