Pergamon Antik Kenti Nerede? Pergamon Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Pergamon Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası listesine 999. sırada yer alarak girmiştir. Kentin güzelliği ve eserlerinin önemi sayesinde önemli bir yere sahiptir.

Pergamon Antik Kenti Hakkında Bilgi

Pergamon Antik Kenti, Bergama Antik Kenti olarak da bilinmektedir. Roma'ya bağlandığı dönemlerde Anadolu'nun sayılı kentlerinden biri olmuştur. Hakkındaki ilk kazı ve araştırmalara 1878'de başlanmıştır.

Kütüphanesi, tiyatrosu, sarayları, tapınakları ile gezip görülecek pek çok yere sahiptir. Üç ayrı yerleşmeye sahiptir. En yüksek kısımları kral ve ailesi, tapınaklar ve saraçlar yer alır. Dik bir tepede bulunur.

Bergama Kilisesi, İncil'de adı geçen yedi kiliseden biri olmasıyla ünlüdür. Yerinin bildiği tek kilisedir. Kırmızı tuğlalar ile inşa edildiğinden dolayı ismi Kızıl Avlu olarak da geçer. Bu tapınaktan geriye çok az parça kalmıştır. Bazı parçaları Berlin Müzesinde de sergilenmektedir.

Pergamon Antik Kenti Tarihi

Pergamon Antik Kenti'nin tarihi Helenistik döneme kadar uzanmaktadır. Milattan önce 4. yüzyılda bu kentin adının geçtiği yazılı kaynaklar bulunur. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaya başlamıştır.

Pergamon Antik Kenti, milattan önce 2000 yılına kadar uzanan bir yerleşim yeridir. Kent ile ilgili ilk kayıtlar Onbinlerin Dönüşü adlı eserde bulunur. Pek çok savaşa ve el değişimine şahit olan Pergamon Antik Kenti, yıpranmalara uğramasına rağmen güzelliklerini korumaktadır. Kentin en parlak dönemi milattan önce 197 yılına dayanır.

Pergamon Antik Kenti Nerede?

Pergamon Antik Kenti İzmir'in kuzeyinde bulunmaktadır. Bergama ilçesinde yer alır. İzmir'e gelen kişiler tabela yardımları ile antik kente ulaşabilir. İzmir Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden Pergamon Antik Kenti'ne kalkan otobüsler mevcut.

İzmir'in içinden Pergamon Antik Kenti'ne gitmek isteyen kişiler özel araçlar ile ulaşım sağlayabilir. Ayrıca İZBAN kullanarak Aliağa'dan kalkış yapan otobüsler ile gitmek de mümkün.

Pergamon Antik Kenti Gezilecek Yerler

Pergamon Antik Kenti, içinde pek çok tarihi güzelliğe ev sahipliği yapıyor. İlk kez gidenler için uzun ve güzel sürecek bir gezi olması muhtemel. Bergama Kilisesi, Athena Tapınağı ve Zeus Sunağı'nın görülmesi gerekir.

En büyük rakibi İskenderiye Kütüphanesi olan Pergamon Kütüphanesi oldukça büyüktür. Pergamon Tiyatrosu on bin kişilik bir mimaridir. Asklepios Tapınağı da mutlaka görülmesi gereken yerlerin içindedir.

Pergamon Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Pergamon Antik Kenti'nin giriş ücreti, Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen ücretlere göre belirlenir. Giriş ücreti 50 Türk Lirasıdır. Gişeler, kapanış saatinden kısa bir süre önce kapanmaktadır.

Pergamon Antik Kenti Ziyaret Saatleri

1 Nisan ve 1 Ekim tarihleri arasında girişler 08.00 ile 19.00 arasında yapılmaktadır. 1 Ekim ve 1 Nisan tarihleri arasında 08.30 ile 17.30 arasında ziyarete açıktır. Dini bayramların ilk gününde girişler öğleden sonra yapılmaktadır.

Pergamon Antik Kenti Efsanesi

İzmir'in antik kenti olan Pergamon, bir dönem Misya bölgesinde önemli bir merkezdi. MÖ 282'de Pergamon Krallığı'nın başkenti durumundaydı. Pergamon ismi de korunaklı kale anlamına gelmektedir.

Pergamon adının Kahraman Pergamos'tan geldiği rivayet edilir. Pergamos, kralı öldürdükten sonra kenti kuşatmıştır. Ardından kente kendi adı vermiştir. Başka bir rivayete göre de kral Grynos bir savaşta Pergamos'tan yardım istemiştir. Başarı elde edildiği için şehirlerden birinin adını Pergamon yapmıştır.

Pergamon Antik Kenti Müze Kart Geçiyor mu?

Pergamon Antik Kenti için Müzekart geçmektedir. Yılın istenilen dönemlerinde ziyaret etmek için Müzekart kullanılabilir. Senede iki kez ücretsiz olarak gezilerde bulunulabilir.