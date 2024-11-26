Perdeler aralanıyor, sahne ışıkları açılıyor

Bu sonbahar gidilecek çok konser, gezilecek çok sergi var. Dans gösterileri, festivaller de artısı. Sakıp Sabancı Müzesi, Georg Baselitz’in eserlerine ev sahipliği yapacak. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu Mabel Matiz, Melike Şahin gibi isimlerin konserleri için kapılarını açacak. Anadolu Ateşi de dansın büyüsünü farklı şehirlere taşımaya devam ediyor.

SERGİ





◊ Alman ressam ve heykeltıraş Georg Baselitz’in ‘Son 10 Yıl’ isimli sergisi 13 Eylül’de Sakıp Sabancı Müzesi’nde açılıyor.

◊ İstanbul Bianeli 14 Eylül’den itibaren yerli ve yabancı çağdaş sanatçıları ağırlayacak.

◊ Şakir Gökçebağ’ın sıradan nesneleri ve tanıdık görüntüleri biçimsel manipülasyonlar yoluyla sıradışı hale getirme yöntemlerine toplu bakış sunan ‘Göründüğü Gibi’ sergisi Arter’de 10 Kasım’a kadar ziyaret edilebilir.

◊ Geçen sezonun en çok ses getiren sergilerinden biri Selen Ansen’in küratörlüğünü üstlendiği ‘Farz Et Ki Sen Yoksun’du. Sergi, Arter’de 29 Aralık’a kadar devam ediyor.

KONSER





◊ Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konserler sonbaharda da devam ediyor. 3 Eylül’de Sıla, 4 Eylül’de Ajda Pekkan, 5-7 Eylül’de Mabel Matiz, 8-9 Eylül’de Melike Şahin sahnede olacak.

◊ Emma Shapplin 8 yıl aradan sonra Antalya’da. 9 Ekim Çarşamba günü Antalya Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserde kendisine 25 kişilik Sinema Senfoni Orkestrası ve Korosu eşlik edecek. Biletler 495-2.745 lira.

GÖSTERİ

◊ Anadolu Ateşi’nin dans gösterisi 5 Eylül’de Maximum UNIQ Açıkhava’da izleyicilerle buluşacak. Biletler 840-2.150 lira. Gösteri 28 Eylül’de de Ankara Oran Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Fiyatlar 660-1.760 lira arasında.

FESTİVAL





◊ 6-8 Eylül’de düzenlenecek 8. Bozcaada Caz Festivali’nin konukları arasında caz müziğin öncülerinden Alfa Mist de var. Kombine bilet 4.500, öğrenci kombine bilet 2.500 lira.

◊ Festival Park Yenikapı’da yapılacak Live From İstanbul Fest kapsamında 6 Eylül Cuma Louis Tomlinson konser verecek. Ertesi günse elektronik müzik deyince ilk akla gelen isimlerden David Guetta aynı sahneyi devralıyor.

◊ ‘Istanbul Fringe’ 13-21 Eylül’de düzenlenecek. Festivalin altıncı edisyonunda yine Türkiye ve dünyadan alternatif, yenilikçi ve yaratıcı tiyatro, dans ve performanslar izleyeceğiz. Akbank Sanat, Arter ve Alan Kadıköy gibi farklı mekânların ev sahipliği yaptığı festivale bu yıl 11 ülke katılıyor. Tayvan’dan Shinehouse Theatre’ın ‘The Whisper of the Waves’ gösterisi

15 Eylül’de Zorlu PSM’de.

◊ 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 13-26 Eylül arasında Aspendos Antik Tiyatrosu’nda düzenlenecek. Etkinlikte ‘Aida’, ‘Gala Konser’, ‘Kuğu Gölü’, ‘Carmen&Tango Ateşi’ ve ‘Tosca’ sahnelenecek. Biletler

520-1.250 lira arasında.

BİR DE YURTDIŞINA BAKALIM...

◊ Londra’daki National Gallery’de süren ‘The Art of the Renaissance’ sergisi Rönesans döneminin en önemli eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. 1 Ekim’e kadar görülebilir.

◊ Frankfurt Kitap Fuarı bu yıl 16-20 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Yayın dünyasının bir araya geldiği, dünyanın en büyük kitap fuarı süresince sergiler ve farklı türlerde etkinlikler de gerçekleşiyor.

◊ Venedik Bienali sürüyor. Türkiye Pavyonu’nda uluslararası alanda büyük saygı gören Gülsün Karamustafa’nın eseri de sergileniyor. 24 Kasım’a kadar ziyaret edilebilir.