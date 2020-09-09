Pera Müzesi Nerede? Pera Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Pera Müzesi Türkiye'de ihtiyacı büyük ölçüde karşılayan bir müzedir. Açıldığı günden bu yana oldukça ilgi görmektedir.

Pera Müzesi Nerede?

Pera Müzesi İstanbul ilinde bulunan Beyoğlu Tarlabaşı’nın alt kısmında İstiklal Caddesine bir sokak uzaklıkta bulunan bir müzedir. Müze aktif bir kültür ve sanat mekanları arasında yer almaktadır.

Pera Müzesi Tarihçesi

Pera Müzesi kültür ve sanat alanında ülkeye katkı sağlamak isteyen Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından 2005 yılında kurularak hizmet hayatına başlamıştır. Müzenin bulunmuş olduğu binanın tarihi oldukça eskidir. Bu binanın tarihi 1893 yılına dayanır. Fakat bina 2005 yılında müzenin bulunduğu cephe restore edilmiştir.

Müze Dünyaca ünlü olan sanatçıları eserlerini sanatseverler ile buluşturmaktadır. Bu sayede Pera müzesi sanatseverler tarafından oldukça fazla sevilmekte ve ilgi görmektedir. Pera müzesinde yıl içerisinde ulusal ve uluslararası olmak üzere pek çok etkinlik düzenlenir. Bunun dışında müze eğitim ve sanat kurumları ile de yakın ilişkisi içerisindedir. Bu sayede genç sanatçıların ihtiyaçlarına da katkı sağlamaktadır.

Pera Müzesi içerisinde bulunan Pera Film müze ziyaretçilerine film keyfi de sunmaktadır. Pera müzesi çağımıza uygun olarak bir müze ve kültür portalı olarak hizmet vermektedir.

Pera Müzesi Eserleri

Pera Müzesi içerisinde çeşitli koleksiyonlar bulunmaktadır. Bu koleksiyonlardan biri de Oryantalist Resim Koleksiyonudur. Bu koleksiyon Türkiye'de kendi alanında en zengin koleksiyonlardan biri konumundadır. Bu koleksiyon içerisinde 17. yy. ile 20. yy. arasındaki dönemde Avrupalı ressamlar tarafından yapılmış Osmanlı ve Türkiye coğrafyası ile alakalı eserler bulunmaktadır. Osman Hamdi Bey'in oldukça meşhur bir eseri olan Kaplumbağa Terbiyecisi de burada sergilenmektedir.

Bir diğer koleksiyon ise Anadolu Ölçüleri ve Ağırlıkları koleksiyonudur. Bu koleksiyon 1980'li yıllarda oluşturulmaya başlanmıştır. Koleksiyonda günümüzde 8 bin üzerinde eser vardır. Bu koleksiyonda Ağırlık ile ölçü aletlerinin yanında pek çok mesleğe ait nesneler de bulunmaktadır. Bu koleksiyon zaman içerisinde müzenin en ilgi çekici koleksiyonlarından biri olmuştur.

Başka bir koleksiyon da Eski İstanbul fotoğrafları koleksiyonudur. Fotoğrafların yeni yeni çıktığı 19. ve 20 yy.'a ait pek çok İstanbul fotoğrafı koleksiyonda bulunmaktadır. Koleksiyon içerisinde ünlü fotoğrafçılara ait eserler olmasının yanında amatör fotoğrafçıların da eserleri sergilenmektedir. Koleksiyon içerisinde 7 bine yakın Eski İstanbul fotoğrafları vardır.

Son olarak müzede bulunan bir diğer koleksiyon da Kütahya Çini ve Seramik Koleksiyonudur. Koleksiyonda bulunan eserler Kütahya çiniciliği ile ilgili olarak ziyaretçilere bilgiler vermektedir. 1980'lerde oluşturulmaya başlanan koleksiyon günümüzde oldukça geniş bir haldedir.

Pera Müzesi Giriş Ücreti

Pera Müzesi giriş ücreti yetişkinler için 20 TL'dir. 18 yaş altı ve 60 yaş üstü için ücret 10 Tl olarak belirlenmiştir.

Pera Müzesi Ziyaret Saatleri

Pera Müzesi Pazartesi günleri tatildir. Salı ve cumartesi arasında 10:00 ile 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Pazar günü 12:00 ile 18:00 saatleri arasında açıktır. Bunun dışında Cuma günleri uzun cuma diye adlandırılmaktadır ve saat 18:00 ve 22:00 arasında ücretsiz olarak ziyaretçilere açıktır.

Pera Müzesi Hakkında Bilgi

Pera Müzesinde koleksiyonlar dışında geçici olarak bazı sergiler de bulunmaktadır. Müzede gezenlerin dinlenmeleri ve bunun yanında hoş vakit geçirebilmeleri için müzede Pera Cafe isimli bir Cafede bulunmaktadır. Pera Cafede Dünya mutfağından pek çok yiyeceği bulabilir ve değişik lezzetleri tadabilirsiniz.