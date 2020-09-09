Pelit Çikolata Müzesi Nerede? Pelit Çikolata Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Pelit Çikolata Müzesi, İstanbul’da çocukların sıklıkla ziyaret ettiği müzelerden biridir bununla beraber içerisinde çeşitli çikolata şelalesi ve tadım çikolataları bulundurmaktadır.

Pelit Çikolata Müzesi Nerede?

Pelit Çikolata Müzesi, Türkiye’de açılan ilk çikolata müzesidir. Eşsiz dekoru ve çeşitli görselleriyle ziyaretçilerini büyüleyen bu yer İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yer almaktadır. Çikolata Müzesini ziyaret etmek isteyen kişiler metrobüs, belediye otobüsü ve minibüslerle ulaşımını sağlayabilirler. Kişiler özel araçlarıyla da bu müzeye gidebilirler. Pelit Çikolata Müzesine gitmek isteyen kişiler Avcılar ve Karaağaç minibüslerini tercih edebilirler.

Pelit Çikolata Müzesi Tarihçesi

Pelit 1957 yılında çikolata üretmeye başlayarak, bu müzenin de fikir adımlarını attı. Çikolatanın sanat olduğuna inan Pelit yetişkinlerin ve çocukların ilgisini çekecek çikolatalar üretmektedir. Esenyurt semtinde yer alan bu müze, aynı zamanda da çocukların rahatlıkla gezebileceği müzelerden biridir.

Dünya sanatına imza atan kişilerin büstünü yapan bu yer içerisinde masal kahramanlarını ve ünlü kişilerin heykellerine yer vermektedir. Özel tasarımı sayesinde çocukların ve yetişkinlerin ilgisini çeken bu alan büyük boy, küçük boy heykelleriyle oldukça dikkat çekmektedir.

Çikolatadan oluşan özel dünyasıyla, çikolata severlerin dikkatini çeken bu yer özenle hazırladığı ürünler sayesinde içerisinde heykeller, çikolata çeşmeleri ve çikolata köyleriyle dikkat çekmektedir. Bu yapılar tamamen çikolatadan imal edilmektedir, cam tüpün içerisinde canlı imalatı gösterilen bu çikolataların aynı zamanda da eski üretim malzemeleri müze içerisinde bulunmaktadır.

Pelit Çikolata Müzesi Eserleri

Pelit Çikolata Müzesi beş ayrı bölümden oluşmaktadır. Özellikle ilk girişte kişilerin dikkatini çikolata şelalesi çekmektedir. İçinde gerçek boyutlu çikolata ev bulunduran bu yer aynı zamanda da çikolatanın tarihini anlatan özel tablolar bulundurmaktadır. Pelit Çikolata Müzesinin ilk bölümünde İstanbul’un simgeleri bulunmaktadır.

Sultan Ahmet Camii, Kız Kulesi ve Galata Kulesi buluna bu yerde aynı zamanda da Boğaz Köprüsü gibi özel yapılar yer almaktadır. Çikolatadan oluşan bu minyatürler, fotoğraf çekmek isteyen kişilerin mutlaka görmesi gereken eserler arasında yer almaktadır. Türk tarihi içerisinde önemli olan kişilerin heykellerini barındıran bu yerde Atatürk’ün heykeli, Fatih Sultan Mehmet’in heykeli ve Osman Gazi’nin heykeli yer almaktadır. Kişiler bu büstleri gezerek daha detaylı bir şekilde inceleyebilirler. Dünyaca ünlü kişiler kısmında ise ünlü sanatçıların kendileri ve bölümleri yer almaktadır.

Burada Pablo Picasso, Kaplumbağa Terbiyecisi, Van Gogh gibi kişilerin tabloları ve kendi heykelleri bulunmaktadır. Medeniyetler salonunda ise dünyada bilinen medeniyetlerin minyatürleri yer almaktadır. Özellikle Antik Yunan, Osmanlı, Bizans ve benzeri milletlerin çikolatadan yapılmış eserleri yer almaktadır.

Pelit Çikolata Müzesi Giriş Ücreti ve Ziyaret Saatleri

Pelit Çikolata Müzesine kişiler 50 Türk Lirası karşılığında girilmektedir. Bir yaştan büyük olan kişilerin ücretli girilmesi zorunludur. Okulla beraber veya grupla gelen kişiler ise kişi başı 40 Türk Lirası karşılığında müzeye giriş sağlayabilirler. Bu müzeyi ziyaret etmek isteyen kişiler sabah 10.00’dan akşam 17.00 arasında ziyaret edebilirler.

Kişiler randevu ile gitmek için 0212 411 13 00 numaralı telefonu arayarak müzeden giriş için grup randevusu alabilirler. Pelit Çikolata Müzesi İstanbul ilinin Esenyurt ilçesinde yer almaktadır ve ortalama 25.000 metrekarelik bir alanda durmaktadır. Kişiler müzeye toplu taşıma araçlarıyla veya kişisel araçlarıyla gidebilirler.