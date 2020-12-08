Pek fazla bilinmeyen 5 kayak merkezi

Grand Targhee Resort – Wyoming, Amerika

12 yaşından küçük çocuklar, üç gece ve üzeri ücretsiz konaklayıp ücretsiz kayak yapabiliyor. Teton Sıradağları’nın batı yamacında tünemiş olan Grand Targhee, mükemmel bir şekilde konumlanmış.

Revelstoke Mountain Resort – Britanya Kolombiyası, Kanada



Batı Kanada’nın batısındaki eyalet Britanya Kolombiyası’nda yer alan Revelstoke Mountain Resort, büyük dağlık yapısıyla ve küçük kasaba atmosferi ile biliniyor. 2007 senesinde açılan Revelstoke, güneşli Calgary şehrinden beş saatlik bir sürüş mesafesinde. Ayrıca en yakın uluslararası havaalanına da 2.5 saatlik mesafede. Yıllık kar yağışının 10 metreyi bulduğu resort, 1,712 metrelik liftle Kuzey Amerika’daki diğer tesislere kıyasla en uzun iniş pistine sahip. Efsanevi kristal karı, büyük dağlık arazisi ve küçük kasaba havasıyla Revelstoke, ismini duyurmaya devam ediyor. Ayrıca Dünya Kayak Ödülleri’nde 2013’ten itibaren art arda Kanada’nın En İyi Kayak Merkezi olarak aday gösterildiğini ve 2016’da bu ödülü kucakladığını belirtelim. 2018 senesinde ise bu ödülü alan yine aynı merkezdeki Bighorn Dağ Evi oldu.

Mount Bohemia – Michigan, Amerika

Michigan'ın Bohemia Dağı, ülkenin ışığındaki cennet olarak tarif edilebiliyor. Michigan’da da gerçekten kayak var. Bu nispeten küçük dağ, orta batı konumunda bulunan diğer yerlere nazaran daha fazla 600 adet kayak alanı ve her sene yedi metre göl etkenli (Kuru ve soğuk hava parselinin, geniş ve sıcak karakterli göl alanları üzerinden geçişleriyle beraber ısınarak nem kazanması sonucunda oluşan kar sağanakları) kar sunuyor. Kardeş resort Voodoo Mountain ise kar aracıyla en iyi maceralardan birisini meraklılarının beğenisine sunuyor. Mount Bohemia Ski Resort Müdürü Lonie Glieberman, 105 parkurun çoğunun uzak köşelerden oluştuğu Mount Bohemia’yı “gerçek vahşi ve Kuzey Amerika’daki ağaçlar arasında yapılan en iyi kayak” şeklinde tanımlıyor.

Schweitzer Mountain Resort – Idaho, Amerika

İsmi hemen İsviçre’yi hatırlatsa da burası, diğer yine Amerika’da ve Batı Yakası resortları gibi pek rahat ulaşılabilir durumda değil. O yüzden telesiyej sırasında beş dakikadan fazla bekleme durumu yok. Merkezde 2 bin 900 kayak alanı bulunuyor. Schweitzer Dağı, ağaçların arasında bulunan pist dışı ekstrem kayak alanlarıyla biliniyor ve arazi, ilk başlayanlara uygun pistlerden dik alanlara kadar değişiyor. 1950 metre zirve, kayakçılara Pend Oreille Gölü, Idaho, Montana, Washington ve Kanada’nın panoromik manzarasını sunuyor.

Valle Nevado, Şili



Cebi yakmayan heli-ski (helikopterle kayak), Valle Nevado’yu rampalarından atlama yapacak kadar çekici yapıyor. Gerçek kayakçılar, sezonun yaz geldiğinde bitmediğini bilirler. Sadece Ekvator’un güneyine kayar. Come August, Valle Nevado Kayak Merkezi, Santiago’nun 56 km kuzeydoğusu, bol kar altında kalır. Valle Nevado’da konaklama alternatifleri cep yakmayan Hotel Tres Puntas’tan lüks Hotel Valle Nevado’ya kadar değişebiliyor. Valle Nevado, etkileyici bir gondol ve helikopter iniş yeri ile en modern dağlarda bulunabilecek bütün özelliklere sahip. Yarım günlüğü yaklaşık 1100 dolar olan ve telesiyejden indikten sonra tek seferde 1829 metre kayılabilen mesafesi ile heli-skisi bulunuyor.