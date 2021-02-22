Pavli Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Pavli Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Pavli adası, Pendik'te yaşayan kişiler tarafından bilinme ihtimali yüksek olan bir adadır. Oldukça küçük bir ada olarak bilinen ve şimdiler de insanların sürekli yapılaşma nedeniyle adayı tanınmaz hale getirmeleri ile bilinmektedir. Hatta İstanbul'da yaşayan birçok kişi tarafından da bilinmeyen bir yer olarak dikkatleri çekmektedir.

Pavli Adası Hakkında Bilgi

Pavli adası, denizcilik işletmelerine bağlı bir ada olarak bilinmektedir. Aynı zamanda içerisinde askeri bir sosyal tesis de bulunmaktadır. İsmi ile bir merak ve ilgi uyandırsa bile gördüğünüz de bir parça hayal kırıklığı yaşamanız mümkündür. Genel olarak Pavli adası ile ilgili bir bilgi aradığınız da sosyal tesislerine ve düğün organizasyonlarına rastlamanız mümkündür. Günümüzde artık Pavli adası sadece organizasyonlarda kullanılmak için tercih edilen bir yer olarak bilinmektedir.

Pavli Adası Tarihi

Tarihte oldukça eski zamanlardan beri dinlenme ve mesire alanı olarak bilinmekte olan Pavli adası, geçmişte denize girilen ve piknik yapılan bir yer olarak tercih edilmekteydi. 1970'li yıllarda denizin doldurulması ile birlikte Pavli adası karaya bağlanmıştır. Böylelikle bir mendireğe dönüştürülmüş olan yarım ada günümüzde etkisini kaybetmiştir. İstanbul Tersane Komutanlığı'na bağlı olarak bulunan Pavli adası İstanbul'da yer alan bir adadır.

Pavli Adası Nerede?

Pavli adası, Türkiye'de yer almaktadır. Marmara bölgesinde bulunan Pavli adası İstanbul şehrinde yer almaktadır. Kaynarca ( Pendik) üzerinde bulunmaktadır. Pavli adasına gitmek isteyen kişiler öncelikli olarak nerede bulunduğunu bilmek ister. Ancak İstanbul'da yaşamasına rağmen Pavli adasının nerde bulunduğunu bilmeyen kişilerin sayısı da oldukça yüksektir.

Pavli Adasına Nasıl Gidilir?

Pavli adasını duyan ve merak eden kişiler nasıl gidecekleri hakkında bilgi edinmek ister. Pavli adasına ulaşmak isteyen kişiler, kendi araçları ile ulaşımı tercih edebilecekleri gibi şehirde bulunan toplu taşıma araçları ile de Pavli adasına gitmeyi tercih edebilir. Aynı zamanda marmaray ve metro kullanarak da Pavli adasına gitmek mümkündür.

Pavli Adası Gezilecek Yerler

Pavli adasına gidecek olan kişiler gezilecek yerleri ile ilgilide bilgi edinmek istemektedir. 1999 yılında meydana gelen depremden sonra Gölcük'te bulunan askeri tersane de Pavli adasına taşınmıştır. Üstelik denizin doldurulması sonucunda da ada sahip olduğu pek çok özelliği kaybetmiştir. Adayı ziyarete giden kişiler ise önceden piknik yapmak için ve sahilini kullanarak denize girmek ve güneşlenmek için sıklıkla tercih etmekteydi. Ancak günümüzde çoğu kişi tarafından nerede olduğu bile bilinmeyen bir yerdir. Geçmişte giden kişiler şimdi Pavli adasının gördüğünde oldukça şaşırmaktadır.

l Ömerli Barajı

l Gözdağı

l Temenye Höyüğü

l Pavli Burnu

l Çınardere Mahallesi

l Nakropel

l Fransız Şapeli

l Sultan Konağı/ Aynalı Konak

Pavli Adası Konaklama Şartları

Pavli adasına giden kişiler genel olarak günübirlik olarak gidip dönmektedir. Ancak Pavli adasının çevresinde konaklamak isteyen kişiler bir çok farklı otel ve apart seçenekleri de bulunmaktadır. Siz de kendiniz için en uygun olan konaklama seçeneğini değerlendirerek orada kalmayı tercih edebilirsiniz. Üstelik Pendik'te yer alan birçok otel seçeneği içinden siz de seçiminizi yapabilir ve konaklamayı tercih edebilirsiniz.