Patmos Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Patmos Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Burada hem tabiat güzelliklerini hem farklı plajları hem de Yunan yemek kültürünü keşfetme şansınız olacaktır.

Patmos Adası Nerede ve Nasıl Gidilir?

Yunanistan’ın 12 Adasından biri olan Patmos Adası için farklı yerlerden ulaşım söz konusudur. Adada havalimanı bulunmamaktadır. Bu nedenle ulaşım deniz yolu ile olmaktadır. Uçakla Atina’ya gittikten sonra yaklaşık 8 saatlik bir deniz yolculuğu ile adaya ulaşmanız mümkün olacaktır. Yunan Adalarının çoğunun kendi arasında da ulaşımı vardır.

Farklı bir ulaşım seçeneği ise karayolu veya uçak ile Bodrum’a gitmektir. Bodrum’dan yaklaşık 45 dakikalık bir yolculuk ile Kos Adasına gidebilirsiniz. Oradan ise yaklaşık 2,5 saatlik bir deniz yolculuğu ile Patmos’a geçme şansınız olur. Patmos Adasına en yakın yer ise Samos Adasıdır. Samos Adasından yaklaşık 1.15 dakikalık bir yolculuk ile adaya ulaşmak mümkündür.

Bunun dışında adayı görmek isteyenler Yunan Adalarına yapılan Cruise gemilerinin düzenlediği gezilere katılabilirler. Pek çok Yunan Adası yanında Patmos Adasına da uğranmaktadır. Böylece farklı adaları tek bir gezi içinde görme şansını da yakalamış olursunuz. Bunun dışında aracınızla veya otobüslerle Kavala’ ya gidebilirsiniz. Kavala – Patmos arası feribot seferleri yapılmaktadır. Fakat bu seferler sadece yaz aylarında yapılmaktadır.

Patmos Adası Tarihi

Bu adanın kutsal yanı bulunmaktadır. Bu nedenle Yunan Hükümeti tarafından 1981 yılında ada ‘’kutsal ada’’ olarak ilan edilmiştir. Ayrıca Unesco burada bulunan bazı eserleri Dünya Mirasları arasına dâhil etmiştir. Avrupa için Patmos, en önemli yedi ibadet yerinden bir sayılmaktadır. Adanın dokusu senelerden beri bozulmadan korunabilmektedir.

Patmos 12 ada arasında en güzelidir denebilir. Buradaki plajların güzelliği, evlerin ve yapıların mimarisi insanı çok fazla etkilemektedir. Tarihe bakıldığı zaman ortaya atılan bir rivayet vardır. Buna göre dört İncil’den birinin burada yazıldığı iddia edilmektedir. Adada bulunan manastır, Hristiyanların haç merkezi olarak kabul edilir. Adada 1970 yılına kadar müzikli eğlence yapılması yasaklanmıştır.

Patmos Adası Özellikleri Hakkında Bilgi

Patmos ’un sahilleri tatilciler tarafından ziyaretçi akına uğramaktadır. Adanın toprakları volkanik yapıya sahiptir. Küçük, şirin, güzel plajları vardır. Ayrıca adanın sokaklarında dolaşırken beyaz boyalı, temiz evlerine ve daracık sokaklarına hayran kalırsınız. Agriolivadi koyu ise adanın en güzel koyu ve plajı seçilmiştir. Burada huzur, güneş ve tabiat vardır.

Patmos Adası Gezilecek Yerler

Burada gezmek için araç kiralamak en doğru davranış olacaktır. Otobüs seferleri çok sık olmadığı için adayı otobüs ile gezmeniz çok zor olacaktır. Hora bölgesinde bulunan Ioanni Theologos manastırını ziyaret etmeniz mümkündür. Bu bölgede manastırın yanı sıra Apokalypsis mağarası da mutlaka görülmesi gereken yerler arasındadır. Burası UNESCO’nun ‘’Evrensel Miras Anıtı’’ olarak seçilen bölgesidir.

Hora bölgesi adanın en şık mekânlarının ve mağazalarının olduğu yeridir. Burası bir çeşit merkez özelliği taşır. Barlar, hareketli kafeler ve restoranlar hep bu merkezde konumlanmıştır. Hora merkezde bulunan manastırı gezmek için ücret ödemeniz gerekmektedir. Bahçe kısmını gezmek isteyenlerin ise ücret ödemesine gerek yoktur.

Alışveriş dükkânlarını gezebilir, hediyelik eşya alabilirsiniz. Kafelerde oturarak, denizi seyretmenizde mümkündür. Plajları ise son derece keyiflidir. Adanın hemen her yerinde denize girebileceğiniz bir plaj bulunmaktadır. Psili Ammos ise güzel fakat araç ile gitme şansınızın olmadığı bir plaj konumundadır.

Patmos Adası Konaklama

Konaklama için Skala en uygun bölge olacaktır. Burada aynı zamanda yeme içme yerleri de fazladır. Ayrıca burada mesafeler birbirine yakındır ve her şey elinizin altında olacaktır. Skala Hotel, Romeos Otel konaklama seçenekleri arasında olabilir. Ayrıca adada pansiyon, butik otel ve apart otel bulunmaktadır.