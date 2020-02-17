Patara'daki deniz feneri asırlar sonra yeniden ışık verecek

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Patara'nın önemli bir liman kenti olduğunu söyledi. Işık, fenerin MS 54 yılında Roma'nın en tanınan imparatorlarından biri olan Neron tarafından yaptırıldığını kaydetti. Fenerin üzerinde altın harflerle yazılmış bir yazıt olduğunu belirten Prof. Dr. Işık, yazıtta, imparator Neron'un, fenerin yapım tarihi ve hangi vali tarafından inşa ettirildiğini anlatan ifadelerinin yer aldığını söyledi.

"Kendi orijinal malzemesiyle ayağa kaldırılabilecek olan tek fener"

"Ben imparator Neron. Bu feneri denizcilerin selameti için yaptım.' diyor. Bu, imparatorun prestij yapısıdır. Bölgede Neron'un devasa büyüklüğündeki hamamı da var. Anadolu'nun en büyük hamamlarından biri." diyen Işık, şöyle konuştu:

"Patara'daki fener dünyadaki ilk deniz feneri değil. İlk fener, İskenderiye Feneri. Patara'daki fener ise kendi orijinal malzemesiyle ayağa kaldırılabilecek olan tek fener. Fenerin yapımında kullanılan bütün taşlar gün yüzüne çıkartıldı ve numaralandırıldı. Bu fener, ülkemiz üzerine önemli bir ışık düşürecektir. Tamamlandıktan sonra çok sayıda turisti çekebilecek kapasiteye sahip. İspanya'da Atlas Okyanusu'nun kenarında bir deniz feneri var. Bizim fenerden çok daha sonra yapılmış. 17. ve 18. yüzyıllarda iki kez restorasyon geçirdiği için orijinalitesini kaybetmiş, bambaşka bir görüntüye ulaşmış durumda. O feneri bile yüz binlerce kişi ziyaret ediyor. Patara feneri iyi bir tanıtımla bu fenerin önüne geçecektir. 2020'yi 'Patara Yılı' ilan ederek bunu mümkün kılan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz."

"Fener, Patara'daki en heyecan duyduğum eserlerin başında geliyor"

Fenerin kazısı sırasında Neron'un adını taşıyan yazıtın bulunduğu bölgede, denizcilere uğur getireceği inancıyla yapılan yunus kabartmalı taşın da bulunduğunu belirten Işık, "Fener, Patara'daki en heyecan duyduğum eserlerin başında geliyor. Fenerin birkaç yıl içinde ayağa kalkması için elimizden geleni yapacağız. Kulesinin yüksekliği 26, podyumunun yüksekliği ise 6 metre. Toplamda 30 metreyi aşan 7 katlı bir apartman yüksekliğine ulaşabilen dev bir fener. Ülkemizin en önemli kültür miraslarından biri olmaya aday. İnşallah restorasyon tamamlandıktan sonra fener ışıklandırılacak ve denizcilerin yolunu yeniden aydınlatacak." diye konuştu.