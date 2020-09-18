Patara Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Patara Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Deniz kum ve güneşi bir araya getirecek muhteşem bir tatil yapma imkanı veren Patara Plajı, her açıdan yaz tatilinin tadını en iyi şekilde çıkarma olanağı tanımaktadır. Oldukça geniş bir Kumsal alana sahip olan Patara Plajı, Berrak denizi ve çevresindeki harika dağları ile çok özel bir olanak sunmaktadır.

Patara Plajı Hakkında Bilgi

İki tarafı yüksek dağlar ile çevrili muhteşem bir görsel sunan Patara Plajı, günümüzde yaz tatili için en çok tercih edilen yerlerden biridir. Özellikle her geçen zaman gelişim göstermeye devam ederken, Cafe ve restoran gibi yerler de hizmet vermektedir. Aynı zamanda ücretsiz duş ve tuvalet gibi olanaklar da bulunuyor. Diğer yandan yer yer 200 ya da 300 metreye kadar derinliğe sahip olan Patara Plajı, 12 kilometre gibi oldukça yüksek bir uzunluğa sahiptir. İncecik kumu ve tepecikleri ile beraber ayrıca insanı dinlendirici bir sessizlik ve görselliğe sahiptir.

Patara Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Patara Plajı Antalya'nın Kaş ve Fethiye arasında yer almaktadır. Aslında daha çok bu iki ilçe arasındaki Gelemiş köyünde bulunmaktadır. Aynı zamanda plaj ismini Patara Antik Kenti üzerinden almış durumda. Antalya üzerinden 220 kilometre uzaklıktaki Patara Plajına 3 veya 4 saatte ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Gelemiş Köyüne vardıktan sonra yürüme mesafesinde Patara Plajına ulaşım gerçekleştirmek mümkün.

Patara Plajı Özellikleri

Patara Plajı özellikle incecik kumları ile çok meşhur olan en güzel alanlardan biridir. Aynı zamanda masmavi denizi ve muhteşem görsel altındaki dağları ile ilgi topluyor. En önemli özellikleri arasında ise nesli tükenmekte olan Caretta kaplumbağa çeşitlerinin burada yumurtalarını bırakmalıdır. Bu yüzden Doğal hayatı koruma Vakfı bünyesinde Patara Plajı ilgili bölgesi koruma altında tutulmaktadır. Aynı zamanda 12 kilometre gibi bir uzunluğa sahip olan plaj, bu yönüyle Türkiye'nin en uzun plajları içerisinde yer almaktadır.

Patara Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Patara Plajına giriş yaptıktan sonra bölgedeki kamp alanlarını kullanabilirsiniz. Burada yapmanız gereken sadece giriş anındaki ücreti ödemektir. Böylece rahatlıkla Deniz'in keyfini çıkartarak güneşlenebilirsiniz. Ayrıca bölgede kafe ve restoranlar da yeni özel olarak hizmet veriyor. Özellikle çok geniş bir alana sahip olduğu için Patara Plajının farklı kısımlarını rahatlıkla değerlendirmeniz mümkün.

Patara Plajı Konaklama Detayları ve Ücretleri

Patara Plajı konaklama konusunda Gelemiş Köyünü değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda Fethiye ve Kaş gibi önemli ilçelerdeki birçok kişi konaklama alanını kullanmanız mümkün. Bunun dışında plaj yakınlarında konaklama alanı bulunmamaktadır. Ancak çevredeki konaklama alanları değişik fiyatlar üzerinden sunuluyor.

Patara Plajı Giriş Ücreti

Patara Plajı bölgeye ulaşım ile beraber kullanım açısından kişi başı 7,50 TL olarak belirlenmiş durumdadır. Aynı zamanda eğer içeride şezlong ve şemsiye kullanmak isterseniz bunun ücret bedeli 10 TL'dir. Bu bedeli ödeyerek bütün bir gün boyunca şemsiye ve şezlong kullanmak suretiyle denizin tadını en iyi şekilde çıkartabilirsiniz. Aynı zamanda cafe ve restoranlar yine farklı fiyatlar üzerinden birçok yiyecek ve içecek imkanı tanıyor.

Ancak bölgede duş almak ve tuvalet tamamen ücretsizdir. Diğer yandan her geçen zaman olanaklar açısından biraz daha gelişim göstermeye devam eden plajları arasında yer almaktadır. Türkiye'nin en özel ve koruma altına alınmış bir plajları içerisinde yer almaktadır.