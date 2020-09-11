Patara Antik Kenti Nerede? Patara Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Antik Kent, M.Ö.13. yüzyıla ait Hitit metinlerinde “Patar” olarak geçiyor. Xsanthos Vadisi’nde denize açılabilecek tek yer olması nedeniyle yüzyıllarca ayakta kalmıştır.

Patara Antik Kenti Hakkında Bilgi

Kentin adı Hititçede Patar, Likya dilinde Pttara olarak geçiyor. Yapılan kazılar sonucunda bu bölgede yerleşimin MÖ 8. yüzyıla dayandığı belirlenmiş. Patara, Likyalıların başkenti konumundadır. Büyük İskender bu kenti de kuşatmıştır.

Patara, Xanthos Vadisi’nde denize açılabilecek tek yer olması nedeniyle tarih boyunca önemli kent olma özelliğini her çağda devam ettirmiş. Bir liman kenti olması, ayrı bir önem taşımasını sağlamış. Öyle ki, Roma İmparatorluğunun hububat deposu olarak kullanılmış. Likya’nın Roma eyaleti olmasına rağmen başkentliği devam etmiş. Bununla birlikte Roma mimarisi yapılar yükselmeye başlamıştır.

Kent, Bizans döneminde de önemini yitirmemiştir. Noel Baba olarak bilinen Saint Nicholas burada doğduğu için Hristiyanlarca özel bir ilgiye kavuşmuştur.

Patara Antik Kenti Tarihi

Patara’nın gelişimi MÖ 3. yüzyılda başlıyor. Bu dönemde Likya’nın başkenti gibi görülmeye başlar. MÖ 167’de Roma’ya karşı özerkliğini ve Rhodos’a karşı da bağımsızlığını kazanıyor. Bu yüzyılda Likya Birliği’nin resmi başkenti olarak kabul ediliyor. Helenistik dönemine geçişle birlikte Meclis Binası ve Tiyatro gibi anıtsal yapılar yükselmeye başlıyor.

Kent, Roma egemenliğine geçince de önemini yitirmiyor. Bu dönemde Roma valiliklerinin adli işlerini gördükleri merkez olarak kullanılıyor. Ayrıca Roma’nın doğu eyaletleriyle bağlantılarını sağlayan deniz üssü konumuna getiriliyor.

Likya, İ. S. 43 yılında Likya, Roma’nın eyaleti oluyor. 31 yıl sonra da Likya ile Pamphylia birleşerek tek eyalet oluyorlar. Ama Patara’nın başkentliği devam ediyor.

Zamanla Patara limanı kumla dolmaya başlamış. Teknelerin, limana yanaşmakta zorlanmaları ve daha sonraları hiç yanaşamamaları sonucunda şehir önemini yitirmeye başlamış. Rüzgârın savurduğu kumlar limanı tamamen doldurmuş. Halkın şehri terk etmesiyle de kent kumların altında kalıyor.

Patara Antik Kenti Nerede?

Patara, Akdeniz Bölgesinde Antalya ili sınırları içinde yer alıyor. Fethiye-Kalkan arasındaki Xanthos Vadisi’nin güneybatı ucunda Ovagelmiş Köyünde bulunuyor. Kaş ve Kalkan’dan her gün düzenli olarak dolmuş seferleri düzenleniyor.

Patara Antik Kenti Gezilecek Yerler

Antik Kente giriş Roma Zafer Takından yapılıyor. Takın batısındaki tepenin yamacında mezarlık bulunuyor. Mezarlıkta Likya dönemi lahitler bulunuyor. Kentin güney ucunda Kurşunlu Tepede tiyatro bulunuyor. Bu tepeye çıktığınızda Vespasian Hamamı, Korinth Tapınağı, ana cadde, liman, tahıl ambarı görülebiliyor.

Tiyatronun kuzeyinde Meclis Binası bulunuyor. Buradan şehre su getirmek için kullanılan “Delikli Kemer” kanalları da görülebilir. Meclis Binasının 650 metre batısında dünyanın en eski deniz feneri bulunuyor.

Patara Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Antik Kente giriş ücreti 30 Türk Lirasıdır.

Patara Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Patara, haftanın her günü ziyarete açıktır. Yaz döneminde 08:30-21:00 (01 Nisan-01 Ekim), Kış döneminde 08:30-17:30 (01 Ekim-01 Nisan) saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Patara Antik Kenti Efsanesi

Efsaneye göre Zeus ile titan Leto yasak aşk yaşıyorlar. Leto hamile kalıyor. Zeus’un karısı baş tanrıça Hera, bu ihaneti öğrenince Leto’yu cezalandırmak için peşine düşüyor. Hiçbir kent Leto’yu saklamayı kabul etmiyor. Sadece Patara halkı Leto’yu kabul ediyor.

Patara halkı, Hera’nın gazabından korktuğundan Leto’ya doğum sırasında yardım etmiyorlar. Doğum sancısı tanrıçası Eileithya, Leto’nun çığlıklarını duyarak, kollarına hurma ağacı dalları sarıp, sancısını dindiriyor. Leto önce Artemis’i doğuruyor. Dokuz gün daha sancı çektikten sonra, Artemis’in de yardımıyla Apollon’u doğuruyor.

Patara Antik Kentinde Müze Kart Geçiyor mu?

Patara ziyaretlerinde hem Müze Kart hem de Müze Kart+ geçiyor.