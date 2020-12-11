Pasaport nasıl alınır? 2021 yılı pasaport harcı ne kadar?

Pasaport başvurusu nasıl yapılır?

Pasaport başvuru işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nden randevu alınarak yapılmaktadır. Pasaport başvurusunu öncelikle e-Pasaport sitesinden randevu alarak ilçe emniyet müdürlüklerinden yapabilirsiniz. Randevu almak için epasaport.egm.gov.tr adresine giriş yaparak, sitenin sağ üst köşesinde “Başvur” bölüme tıklayıp gerekli adımları izleyerek randevu oluşturabilirsiniz. Sistem üzerinden oluşturduğunuz randevuyu, gidemeyeceğiniz durumlarda iptal etmeniz de mümkün. Sistem tarafından 30 gün içinde 3 defa randevu iptal edebilme hakkı verilmiştir.

Pasaport başvurusunda istenilen belgeler?

Sistemden randevu alma işlemi tamamlandıktan sonra istenilen belgelerin tamamlanması gerekmektedir. Söz konusu belgeler alınacak pasaport türlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Pasaport alırken istenilen belgeler şu şekildedir

Umuma Husus Bordo Pasaport için istenen belgeler

TC kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı (15 yaşından büyüklerde fotoğraf olması gerekmektedir)

2 adet Biyometrik Fotoğraf (5X6 cm)

Biyometrik fotoğraf cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, arka fonu beyaz renkte olan normal bir vesikalık fotoğraftır

Biyometrik fotoğraf çizgi (kalın ya da ince) ile çerçeve içine alınmamalıdır

Biyometrik fotoğraflarda yüz 32 ile 36 mm arasında olmalıdır

Fotoğrafların 5X6 cm ebatlarından küçük olması durumunda tarayıcıda taranamamaktadır

Pasaport Defter Bedeli Makbuzu

Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen Pasaport Defter Bedeli Tüm Bankalar ve Emniyet Müdürlüğü içerisinde bulunan Vergi Dairesi veznesine yatırılabilir.

2021 Pasaport harcı ne kadar?

Pasaport harçlarında ise süresi 6 ay olanlar için 227,20 lira, 1 yıl olanlar için 332,10 lira, 2 yıl olanlar için 542,20 lira, 3 yıl olanlar için 770,20 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 lira alınacak.