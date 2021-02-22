Paşalimanı Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Paşalimanı Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Paşalimanı Adası, adını Kıbrıs’tan dönerken sert hava koşulları nedeniyle adaya sığınan Lala Mustafa Paşa’dan almıştır.

Paşalimanı Adası Nerede?

Paşalimanı Adası, Marmara Denizi üzerinde takım halinde bulunan, Avşa Adası'nın doğusunda kalan bir adadır. Balıkesir’e bağlı olan adanın toplam nüfusu 2 bine yakındır ve Paşalimanı, Tuzla, Harmanlı, Poyrazlı, Balıklı olmak üzere beş adet köy bulunmaktadır.

Paşalimanı Adası’na Nasıl Gidilir?

Paşalimanı Adası'na gidebilmek için ilk olarak Balıkesir'de bulunan Erdek ilçesine ulaşmak gerekmektedir. Daha sonra ilçenin merkezinden kalkan feribotlara binerek 40 dakika kadar bir süre içerisinde adaya varabilirsiniz.

Paşalimanı Adası Konaklama

Paşalimanı Adası henüz yeni gelişmeye başlamış bir beldedir. Konaklama tesisleri bakımından emekleme döneminde diyebiliriz. Balıklı ve Harmanlı köylerinde pansiyonculuk yeni yeni gelişmeye başlamıştır. Ayrıca yazlık evler kiralayarak da adada tatil yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Paşalimanı Adası Turistik Yerler

Adada dalış ve rüzgar sörfü yapabilirsiniz. Ayrıca yelkencilik sporlarını seven ve ilgi gösteren varsa buradaki etkinliklere katılabilir. Ağustos aylarında Ataköy Marina'dan başlayıp, Bodrum´da biten yelken yarışları da yapılmaktadır.

Tam bir eğlence adası diye nitelendirilen Paşalimanı Adası'nda sabaha kadar mekanalarda eğlenebilir ve sabahları mis gibi doğanın kokusunu içinize çekerek gün doğumunu seyredebilirsiniz.

Akşamları ise sahil kenarında güzel bir restoranda akşam yemeği yerken gün batımını da izleyebilirsiniz. Berrak ve temiz denizin tadını çıkarabilir, tekne turlarına katılabilirsiniz.

Paşalimanı Adası'nda mutlaka yapmanız gereken şey ada karası üzümünden tatmak olmalı. Daha önceleri 50 ile 60 ton arasında bağlarda yetiştirilen üzümleri şimdilerde sadece bir iki kişi yetiştiriyor.

Paşalimanı adını Lala Mustafa Paşa'dan alan adada çok eski mezarlar ve mezar taşları bulunmaktadır. Burada Sahib-i hayat, hasenat Paşalimanı Zabiti Elhoş Halil Ağa, Merhum Tiryaki Mehmet Paşa kitabelerini taşıyan taşlar görebilirsiniz.

Paşalimanı Adası Tarihi ve Özellikleri

M.Ö. 493 yılında Perslere karşı ayaklanan Prokennoslar, şehirleri Fenikeliler tarafından yıkılınca Paşalimanı Adası'na yerleşmişler ve buraya 'Yeni Prokennos' adını vermişlerdir. Daha sonra adanın ismi değişerek Haloni yani harman yeri anlamına gelen isme sahip olmuştur.

Ada daha sonra Bizans İmparatorluğu tarafından kuşatılmış ve ismi Aulonia'ya dönüştürülmüştür. 14.yüzyılda ise Osmanlı egemenliği altına girmiş ve I. Dünya Savaşı'ndan sonra Yunan işgaline uğrasa da Türkler adayı geri almışlardır.

Lala Mustafa Paşa, Kıbrıs'tan döndüğü sırada hava koşulları nedeniyle adaya sığınmıştır. O günden sonra adanın ismi Paşalimanı olmuştur. Ziyareti esnasında da pek çok meskenler, cami ve çeşmeler inşa etmiştir. 1935 yılında yaşanan depremde ise pek çok yer yıkılmış fakat yenileri yaptırılmıştır. 1949 yılına kadar ada, Marmara Kazasına bağlı kalmış. Daha sonra Erdek ilçesine bağlanmıştır.

Adanın özelliklerinden bahsedecek olursak, hem toprağın verimliliği hem de hava koşullarından dolayı bağcılığa son derece uygundur. Eskiden bağcılık halkın geçim kaynağıydı. Fakat şimdilerde yalnızca birkaç kişi bağlarına sahip çıkabiliyor. Avşa Adası ve Paşalimanı Adası'nda yetiştirilen üzümlerle de şaraplar yapılmaktadır.

Havası ve doğal güzellikleri gözlerinizi kamaştıracak, serin sularında dinlenmek size çok iyi gelecektir. Adanın toprağı o kadar verimlidir ki zeytin, üzüm, karadut, erik, elma ve incir başta olmak üzere hemen hemen her meyve yetişmektedir.

Söylentilere göre buranın eşsiz güzelliği Bizans ve Osmanlı dönemlerinde ruh ve sinir hastalıklarının tedavisinde kullanılırmış.