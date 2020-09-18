Parthenon Tapınağı Nerede? Parthenon Tapınağı Tpaihi Hakkında Bilgi, Özellikleri, Hikayesi Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Parthenon tapınağı her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Burası tarihi tanıklık etmiş oldukça ilginç bir tapınaktır.

Parthenon Tapınağı Tarihi Hakkında Bilgi

Parthenon tapınağı Atina şehrinde bulunmaktadır. Bu yapıt ülkenin önemli tarihi eserlerinden biri konumundadır. Bu yapıt eski Yunan mimarisinden ezgiler taşımaktadır. İsmi en kutsal anıt olarak da geçer. Bu tapınak 156 metre yüksekliktedir. Akropolis'in güney kısmında bulunmaktadır. Parthenon tapınağı 447 ile 432 yılları arasında inşa edilmiş bir yapıdır. Parthenon Tapınağı Atina imparatorluğunun yükselme devrinde inşa edilmiştir. Yıllar boyunca pek çok doğal afet görmesine rağmen bozulmadan günümüze kadar gelmiştir.

Parthenon Tapınağı Nerededir ve Nasıl Gidilir?

Parthenon tapınağı Atina'da bulunan bir tapınaktır. Bu alana ister özel araçlarınız ile isterseniz de toplu taşıma araçları ile gitmeniz mümkündür. Otobüsle gitmek için 224, 856, A3 veya A2 numaralı otobüsler ile gidilebilmektedir.

Tapınağa metro ile de gidilebilir. Metro ile gitmek için M2 ya da M3 hatlarına binmek gerekmektedir.

Parthenon Tapınağı Özellikleri

Parthenon Tapınağı üzerinde Parthenon Atina Akropolü bulunur. Parthenon Tapınağı Yunan mitolojisinde yer alan ve Tanrıça olan Athena'ya adanmıştır. Döneminde dini amaçlar için sık sık kullanılan bir yer olarak ünlenmiştir. Bu tapınak günümüzde de Yunan kültürü açısından oldukça değerli bir tapınaktır.

Yunanlıların kültürü incelendiği zaman günümüze kadar inşa edilmiş en büyük tapınak Parthenon Tapınağı'dır. Bu tapınak İktinos ile Kallikratis tarafından tasarlanmıştır. Yapım aşamasındayken ise heykeltıraş olan Pheidias denetlemesini yapmıştır.

Tapınağın ön kısmında 8 adet sütun bulunmaktadır. Yan kısımlarında ise toplamda 17 adet sütun vardır. Yapı dış kısımda bulunan sütunlar üstüne konumlandırılmıştır. Parthenon Tapınağı insan görüşüne uygun bir şekilde optik özellikleri göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Parthenon tapınağı yapıldığı zamana kadar inşaatında en fazla mermer kullanılan yapı unvanına da sahiptir.

Tapınakta toplamda yaklaşık olarak 22.000 adet mermer kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bu mermerlerin ismi ise Penteliktir. Pentelik mermerin gerçek yapısı saf ve beyaz renge sahiptir. Fakat zaman içerisinde mermer üzerinde bazı oksitlenmeler olduğu için bu mermerin rengi bal sarısı olmuştur.

Parthenon tapınağının diğer bir özelliği ise kendinden önce inşa edilen hiç bir tapınağın heykeller ile süslenmemiş olmasıdır. Bu tapınağın kapılarında ihtişamına uygun bir şekilde fil dişi, bronz ve altın süslemeler bulunmaktadır. Tapınakta sedir ağacı ile mermer fayanslar kullanılan bir başka önemli malzemedir. Bunun dışında gücü temsil etmesi amacı ile musluk başları aslan başı şeklinde tasarlanmıştır.

Tapınakta 14 adet heykel bulunur. Bu heykeller olimpiyat oyunlarında yer alan ve gücü temsil eden savaşçı tanrıları betimlemek amacı ile yapılmıştır.

Parthenon Tapınağı Hikayesi

Parthenon tapınağı içerisinde bulunan heykeller mavi, kırmızı ve altın renklerine boyanmıştır. Bu tapınağın en önemli heykeli ise tapınağın kendisinin adanmış olduğu Athena Heykelidir. Parthenon Tapınağı bu sebeple Athena tapınağı olarak da bilinir. Bu tapınak dönemin önemli devlet adamlarından biri olan Perikles tarafından yaptırılmıştır. Athena savaş, edebiyat, bilgelik, sanat tanrısı olarak anılmaktaydı. Yapı içerisine bakıldığı zaman bu unsurların ustaca işlenmiş olduğunu görebilmek mümkündür. Tapınak içerisindeki tüm işlemeler ve süslemeler büyük bir incelik ile tasarlanmıştır. Günümüzde hala bu yapı demokrasinin sembolü olarak görülmektedir.

Parthenon Tapınağı Ziyaret Saatleri

Parthenon Tapınağının herhangi bir ziyaret saati bulunmamaktadır. Haftanın her günü ve her saati tapınağı ziyaret etmek mümkündür.