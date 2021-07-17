Park Inn by Radisson İstanbul Airport Odayeri oteli Genel Müdürü Okan Vuruşkaner’e sorduk

1-) Pandemiyle birlikte ‘Güvenli Turizm’ kavramı da hayatımıza girdi. Park Inn by Radisson Istanbul Airport Odayeri olarak güvenli turizm kapsamında neler yaptınız? Müşterileri otel kapısından içeri girdikleri andan itibaren hangi sağlık tedbirleri bekliyor?

Güvenli turizm kapsamında her ay rutin ve gizli denetim olmak üzere sürekli denetleniyoruz. Hem otel personellerimizin hem de misafirlerimizin sağlıkları bizim için ön planda. Uyarı levhalarımız, dezenfektanlarımız, hijyen çöp-atık kovalarımız, maskelerimiz ve buna benzer Covid-19 tedbirlerini aldık. Misafirlerimiz otele ilk girdikleri anda ateş ölçümleri yapılmaktadır. Resepsiyonda giriş işlemleri yapılırken HES kodu sorgulamasına mütakip, misafirlere Covid-19 ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Odalarımız misafirler giriş yapmadan önce dumanlama sistemi ile dezenfekte edilmiş olarak temizlenmektedir. Oda da bulunan ürünler tek kullanımlık, kullan at özellikli buklet malzemeleri ile donatılmıştır. Kahvaltı yapan misafirlerimiz servis personeli arkadaşımızın servisi ile kahvaltısını yapabilmektedir. Otelimizde bulunan üç borulu özel havalandırma sistemi ile içerideki kirli hava dışarıdan gelen temiz hava ile sirküle edilmektedir. Tüm otel personelimizin aşılamaları yapılmıştır.

2-) Park Inn by Radisson İstanbul Airport Odayeri’nin düğün kokteylleriyle ilgili diğer otellere göre avantajları nedir ? Kapasitesi hakkında bilgiler verebilir misiniz? Kaç kişilik düğün organizasyonları yapılabiliyor?

Otelimizin en büyük avantajı hem şehir merkezinde olup , bir o kadar da misafirlerimize doğa ile iç içe olduğunu hissettirmiş olmasıdır. Pandemi sebebi ile misafirlerimiz sosyal mesafeye uygun olarak yeşillikler içerisinde hayal ettiği konseptte düğünlerini gerçekleştirebilmektedir.Misafirlerimiz taleplerine göre kokteyllerini sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 500 kişiye kadar gerçekleştirebilmektedir. Düğün kapasitemizde ise sosyal mesafeye uygun 350 kişi olarak etkinlik yapabilmekteyiz. Misafirlerimiz düğün hayalleri ile ilgili tüm talepleri otelimizde memnuniyetle karşılanmaktadır. Biz Park Inn by Radisson Istanbul Airport Odayeri Hotel olarak misafirlerimize hayallerinin ötesinde bir deneyim yaşatmayı hedefliyor ve gerçekleştiriyoruz.



3-) 2021 yılında otel müşterileriniz için sunduğunuz yenilikler neler?

2021 yılında misafirlerimize çevreyi gezebilecekleri ve yürüyüş yapabilecekleri bir parkur çalışması yapmaktayız. Pandemi sebebiyle özellikle yaz aylarında açık mekanda çimen üzerinde toplantı yapılabilinecek çevre düzenlemesi yapmaktayız. Daha ilerleyen dönemlerde de ‘At biniciliği’, ‘ATV motor ile köy gezintisi, doğa sporları gibi aktivitelerle birlikte otelimize yakışır bir SPA yapma düşüncesi içerisindeyiz. Önümüzdeki ayın ortası gibi doğanın kalbinde yeni restoranımızın açılışını yapacağız.



4-) Son olarak Park Inn by Radisson Istanbul Airport Odayeri’nin önümüzdeki yıllarla ilgili hedefleri nelerdir? Bu yıl doluluk hedefiniz nedir?

Şehir merkezinden hafta sonu kısa tatil düşüncesiyle yerli turist yaklaşık 2 saat mesafede bulunan Ağva, Sapanca, Şile gibi destinasyonlara gitmekte. Oysa ki otelimiz bir çok noktaya sadece 30 dakika mesafede bulunmaktadır. Odayeri’ni ilerleyen yıllarda Ağva, Sapanca ve Şile gibi sadece yabancı turistlere değil aynı zamanda yerli turistlere de hitap edebilecek aktivite ve etkinliklerin düzenlendiği önemli bir turizm destinasyonu haline getirmeyi hedefliyoruz. Otelimizin stratejik konumu itibariyle havalimanına sadece 10 dakika, şehir merkezine 30 dakika mesafede olması sebebiyle yurt içi ve yurt dışından gelen misafirleri en üst seviyede hizmet ve misafir memnuniyetiyle ağırlamaya devam etme gayesi içerisindeyiz.

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