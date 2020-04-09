Paris Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
Konsolosluk bir ülkenin başka bir ülkedeki ticari şehirlerinde açtıkları merkezlerdir. Konsolosluk pasaport yenileme, eğitimsel yardım sağlama, yurtdışında ölüm, doğum gibi olaylar ile ilgilenmektedir. Peki Paris Türk Başkonsolosluğu nerededir? Konsolosluk iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası ve çalışma saatleri nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar ve bilinmesi gerekenler.
Ülkelerin başka ülkelerin merkezlerinde konsoloslukları bulunmaktadır. O ülkede yaşayan yabancıların bazı işlemleri konsolosluklarda yapılmaktadır. Paris Türk Konsolosluğu da bunlardan birisidir.
Çoğu ülkede ülkemizin konsoloslukları bulunmaktadır. Konsolosluğun amacı o ülkede yaşayan Türklerin bazı işlemlerini gerçekleştirmektir. Bunlardan birisi de Paris Türk Başkonsolosluğudur.
Paris Türk Başkonsolosluğu Adresi
Paris Türk Konsolosluğu Fransa’dadır. Açık adresi şu şekildedir: 44 rue de Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt/Fransa
Paris Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası
Paris Türk Konsolosluğunda işlemler belirli saatler arasında yapılmaktadır. Başvurular 08:00 ile 13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Randevulu işlemler ise 14:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Hukuk Danışmanlığı ise sadece perşembe günleri saat 09:00 ile 13:00 aralığında yapılmaktadır. Bilgi almak için Paris Türk Başkonsolosluğu telefon numarası:+33 1 80 14 63 35
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