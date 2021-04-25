Pandemide Maldivler seyahati...

Maldivler, Hint Okyanusu’nda 1.200 adadan oluşan bir adalar ülkesi. Tabii bu adaların hepsinde hayat yok. Resort adalar ve yerlilerin yaşadığı adalar olarak ikiye ayırabiliriz Maldivler’i. Ben hem resort ada hem de yerlilerin yaşadığı adalarda zaman geçirdim. Önce üç arkadaş güzel bir resort adada lüks bungalovumuzda kaldık. Günlerimizi dalga seslerinde uyuyarak, beyaz kumlarına hayran kalarak ve bol bol yüzerek geçirdik. Ama ben bu cennet coğrafyada yaşayan yerli halkın hayatını da merak ettiğim ve adaları daha çok keşfetmek istediğim için seyahatimi uzattım.

Maldivler’de edindiğim en güzel deneyim yerlilerin yaşadığı adalarda kalmak oldu. Su üstü bungalovlar, beyaz kum, turkvuaz deniz ve palmiyelerin ötesinde bir Maldivler deneyimi yaşadım.

ULAŞIM İÇİN BİSİKLET

Maldivler sadece balayı çiftleri için değil, seyahat etmeyi seven herkes için harika bir rota. Artık son yıllarda yerlilerin yaşadığı bazı adalarda da turizm canlanmış ve butik oteller açılmış. Ancak turist de olsanız resort adalardan farklı kurallara uymanız gerekiyor. Bikiniyle denize giremiyorsunuz, sadece ‘bikini beach’ adını verdikleri plajlarda girilebiliyor. Restoran ve oteller de dahil alkol yasak. Ben bu adaların en çok tercih edilenlerinden Maafushi’de butik bir otelde kaldım, yerlilerle tanıştım, günlük yaşantılarını gözlemledim, yerel lezzetlerini tattım, arkadaşlıklar kurdum. Ada halkı çok canayakın ve misafirperver.

Sadece bir kilometre uzunluğundaki adayı kaldığım otelden kiraladığım bisikletle dolaştım. Ada halkı da ulaşım için sadece bisiklet kullanıyor. Adada tur atarken marketlerden birinde ‘Sebze ve meyvelerimiz Antalya’dan’ afişini gördüm ve çok şaşırdım... Yaşadığım heyecanlardan biri de hiç otel bulunmayan ve sadece yerlilerin yaşadığı bir başka adaya gitme deneyimiydi. Adada palmiyelerin gölgesindeki küçücük okulun bahçesinde koşuşturan neşeli çocuklarla kucaklaştım. Maldivli bir kadının deniz kenarında yaktığı ateşte pişirdiği doğal Hindistan cevizi cipsinden tattım. Burada tanıştığım yerliler sayesinde bu kültürü daha yakından tanıma şansım oldu.

Gezginimiz Nurgül Büyükkalay tatilinizi ikiye bölüp bir süre sadece otel olan bir adada, bir süre de yerel halkın yaşadığı bir adada kalmanızı öneriyor.

BURADA ‘PALMİYE, DENİZ, GÜNEŞ VE KUM’UN ÖTESİNDE NELER YAPILIR?

Benim en büyük deneyimlerimden biri köpekbalıklarıyla yüzmek oldu. Bu deneyim için öyle tüplü dalışa ihtiyacınız yok. Şnorkelle kafanızı suya sokar sokmaz sualtının renkli dünyası çıkıyor karşınıza. Gördüğüm yüzlerce renkli balık beni hayrete düşürdü. Hele kırmızı beyaz çizgili palyaço balıklarını görünce içime çocuksu bir mutluluk doldu. Hepsi birer ‘kayıp balık Nemo’ydu benim için. Bir gününüzü tamamen okyanusa ayırın. Katılacağınız okyanus turunda yunuslar ve bebek köpekbalıklarıyla yüzün. Manta balıklarını besleyin.

Kendimi rüyada ya da bir film karesinde hissettiren bir diğer şey, okyanusun ortasındaki ‘sandbank’lerdi. Uçsuz bucaksız bir okyanusun ortasında küçücük bir kum tepesi düşünün. Sandbank’leri de mutlaka listenize ekleyin, harika fotoğraflar çekeceksiniz.

Hindistan cevizi gurularının elinden taze Hindistan cevizi suyu için. Kaldığım otelde bir sabah uyandığımda tanıştım ‘coconut gurularla’. Ağaca çıkıp Hindistan cevizini düşürmesini izlerken filmlerden fırlamış gibiydiler.

Başkent Male’de alışveriş yapın ve yerel lezzetleri deneyin. Tabii ağırlık deniz ürünleri ve Hindistan cevizinde. Kuru işlenmiş ton balığıyla yapılan kavaabu, bajiyaa, fatafolhi, ton balığı, soğan ve rendelenmiş hindistancevizinden yapılan mas huni, bir çeşit balık çorbası olan garudhiya dene-

menizi davsiye edeceğim lezzetlerden.





Maldivler’de pandemiyle ilgili güncel bilgileri ‘covid19.health.gov.mv’ internet adresinden öğrenebilirsiniz.



VİZE YOK, KARANTİNA YOK



Pandemi döneminde Maldivler’e seyahat etmek ne kadar güvenli?

Maldivler doğası ve coğrafyası gereği öyle kalabalıklarla iç içe girmeden seyahat edebileceğiniz bir rota. Vaka sayıları çok düşük. Oteller hijyen kurallarını sıkı tutuyor. Havaalanında sizi otelinize tekne ya da deniz uçağıyla götürmek için gelen personel 24 saat önce yapılmış PCR testini gösteriyor. Sosyal mesafe ve maske kullanım kuralları çok katı uygulanıyor. Kaldığınız süre boyunca kendi alanınızda olacağınızdan temas riskiniz yok.

Seyahat etmek için hangi belgeler gerekli?

Maldivler’e seyahat etmeden 72 saat öncesine kadar alınmış negatif PCR test sonucunuz gerekli. Kalacağınız süre uzunsa sizden tekrar bir PCR testi isteyebilirler. Ülkeye girdiğinizde karantinada kalmanız gerekmiyor. Öncesinde uçakta size verilen formu doldurup almanız gereken bir QR kod var. Maldivler’e gitmek için vizeye de ihtiyacınız yok. Burayı çekici kılan bir neden de bu zaten. Yapmanız gereken tek şey uçak biletinizi almak.

Nerede kalmalı?

Muhteşem otelleri var ve tercihiniz tamamen bütçenize bağlı. Günlük 1.000 dolar ve üzerine su üstü bungalovlarda da kalabilirsiniz, günlük 100 dolara butik bir otelde de. Önerim seyahatinizi ikiye bölüp her iki deneyimi de yaşamak. Oteller havaalanında misafirlerini karşılıyor. Otelinizin uzaklığına göre yüksek hızlı botlarla ya da deniz uçağıyla kalacağınız adaya ulaşıyorsunuz. Yerli adalarda konaklamak isteyenler için havaalanından belirli saatlerde bot seferleri var.