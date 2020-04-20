MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleri Pamukkale artık daha beyaz
GeriSeyahat Pamukkale artık daha beyaz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Pamukkale artık daha beyaz
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 20.04.2020 - 15:32,Son Güncelleme:

Pamukkale artık daha beyaz

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 19 Mart'tan bu yana koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi alınmayan Pamukkale, uzun süredir kapalı kalması nedeniyle bembeyaz olan görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Türkiye'nin en önemli turizm alanlarından Pamukkale'de koronavirüs salgını nedeniyle sessizlik hakim oldu. Dünyanın dört bir yanından turisti ağırlayan Pamukkale, salgın hastalık nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 19 Mart tarihinde ziyaretçi girişine kapatıldı. Kararın ardından hiç olmadığı kadar boş bir görüntüye bürünen 'Beyaz cennet' ıssız bir hal aldı.

Pamukkale artık daha beyaz


ZİYARETLER 1 AY DURDU, TRAVERTENLER BEYAZLADI

Geçtiğimiz 2019 yılında 2 milyon 580 bini aşkın turist sayısıyla rekor kıran Pamukkale, 2020 yılına ise kötü başladı. Girişlerin yaklaşık 1 aydır durduğu Pamukkale, uzun süredir kapalı kalmasından nedeniyle daha beyaz görüntüsüyle dikkat çekti. Eşsiz güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Pamukkale'nin bu hali, drone ile havadan görüntülendi.

Pamukkale artık daha beyaz



'BEYAZ HALİ ORTAYA ÇIKMIŞ'

Pamukkale'nin çevresinde yürüyüş yapıp fotoğraf çeken Serkan Urgancı, "Buraya yıllardır gelirim. Daha önce hiç bu şekilde görmemiştim. Şu an hiç kimse yok. Beyaz hali de ortaya çıkmış. Doğa insan olmadığında kendisini toparlayabiliyor. Çiçekler açmış, bu hali benim hoşuma gitti. Kuş, kaz ve ördek sesleri duyulabiliyor. Bu insanlığa ders olmalı. Doğayı ve tabiatı koruyabilmeliyiz" dedi.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle