Palovit Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Palovit Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Palovit Şelalesi’nin bulunduğu bölgeye yaptığı katkılar hem ekonomik hem de kültüreldir. Böylelikle Türkiye’de de gezilip görülmesi gereken yerler listelerinde üst sıralarda yer almaktadır. Özellikle çevresindeki diğer görülebilecek mekanlarla beraber doğal bir bütün oluşturmaktadır.

Palovit Şelalesi Nedir?

Palovit Şelalesi Türkiye’deki şelaleler arasında özel bir konuma sahiptir. Bulunduğu bölgedeki en yüksek debiye sahip olan şelaledir. Eşsiz doğal güzelliği ile kayalık bir konuma sahiptir.

Palovit Şelalesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Palovit Şelalesi Karadeniz Bölgesinin turizm mekanları arasındadır. Doğu Karadeniz Bölümü’nde bulunan Rize şehrinde yer almaktadır. Kaynağı Palovit Deresi olan şelale Çamlıhemşin ilçesinde Şen Köy mevkisinde bulunmaktadır. Ayrıca Kaçkar Dağları Milli Parkı’nın içerisinde yer almaktadır. Böylece milli parka gezintiye gelenler şelaleyi de ziyaret etmektedir.

Palovit Şelalesi Nasıl Gidilir?

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan şelaleye gitmek için araç kiralanabilir ya da şehir merkezinden hareket eden toplu taşıma araçları kullanılabilir. Ayrıca tur eşliğinde gitmek de tercih edilebilir. Çamlıhemşin’e geldikten sonra Zil Kale’ye varılır. Buradaki yol ayrımından yaklaşık 3 km gidildikten sonra şelaleye ulaşılmaktadır.

Şelaleye Trabzon üzerinden gidiliyorsa yaklaşık 145 km yol gidilmelidir ve araçla 2 saat kadar sürmektedir. Arzu edenler ilçeden doğa yürüyüşü yaparak da şelaleye varabilir. Şelaleye giden yollar dar yapıdadır. Şelaleyi ziyaret etmek isteyenler günübirlik yolculuk yapabileceği gibi çevredeki otellerde konaklama da yapabilmektedir.

Palovit Şelalesi Nasıl Oluşmuştur?

Şelaleler bir akarsu ya da nehir yatağındaki yükseklik farkından dolayı suyun düşmesiyle meydana gelmektedir. Palovit Şelalesi de Palovit Deresi’nin yüksekten akmasıyla oluşmuştur. Gür ormanlık alan içerisinde uzun dere yatağına doğru akıntı yapmaktadır.

Palovit Şelalesi Özellikleri

Palovit Şelalesi’nin yüksekliği 15 metre uzunluğundadır. Palovit Deresi’nden akan sular cadı kazanları oluşturmaktadır. Şelale çevresinde seyir terası, mesire yerleri ve kamp alanları bulunmaktadır. Şelaleden akan sular Meşe Deresi ile birleşerek Fırtına Deresi’ne bağlanmaktadır.

Palovit Şelalesi’nin en önemli özelliği hem bulunduğu bölgede hem de ülkemizde en yüksek debiye sahip şelale olmasıdır. Şelaleyi daha yakından seyredebilmek için merdivenler inşa edilmiştir. Şelalenin bulunduğu ormanın gür olması dikkat çekmektedir. Şelale yakınlarında Ayder Yaylası, Huser Yaylası, Fırtına Deresi ve Zil Kale gibi görülebilecek farklı mekanlar da mevcuttur.

Palovit Şelalesi Tarihi Eser Ya Da Milli Parkı Mıdır?

Palovit Şelalesi bir doğa oluşumu olduğu için tarihi eser değildir. Kaçkar Dağları bölgesinde yer aldığı için Kaçkar Dağları Milli Parkı’na dahil edilmiştir. Milli park sayesinde Çamlıhemşin ilçesine turist ziyaretleri gerçekleşmektedir.

Palovit Şelalesi Giriş ücreti (2020)

Ülkemizde ekonomik katkıda bulunması amacıyla bazı milli parklardan giriş ücreti alınmaktadır. Ancak Palovit Şelalesi’ne girişte şu an için bir giriş ücreti talep edilmemektedir. Milli Park alanı içerisinde farklı aktivitelere dahil olmak istenildiğinde ücret talep edilebilmektedir.

Palovit Şelalesi Ziyaret Saatleri (2020)

Palovit Şelalesi’ne ulaşım imkanı olan kişiler haftanın her günü her saat şelaleyi ziyaret edebilmektedir. Şu an için şelaleye ziyaret saat kısıtlaması getirilmemiştir. Yörenin hava koşulları ve şelale yolları dikkate alındığında yaz ve ilkbahar mevsimlerinde ziyaret edilmesi daha çok tercih edilmektedir.

Palovit Şelalesi Hikayesi Ya Da Efsanesi Var Mıdır?

Yüksek debisiyle bilinen Palovit Şelalesi’nin hikayesi ya da efsanesi bulunmamaktadır.