Palmira Antik Kenti Nerede? Palmira Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Pamira Antik Kenti Suriye'nin gezilip görülmesi gereken önemli kültürel turistik bölgesidir. Buraya her yıl binlerce turist gelmektedir.

Palmira Antik Kenti Hakkında Bilgi

Palmira Antik Kenti Araplar tarafından Tedmur ismi ile de bilinmektedir. Bu Antik Kent Suriye'nin Humus ilinde bulunmaktadır. Palmira Antik Kenti UNESCO tarafından en önemli kültürel miraslar biri olarak görülmektedir. Palmira Antik Kenti oldukça önemli bir ticaret merkezi olan İpek Yolu üzerinde bulunmaktadır. Bu sebeple de tüccarların uğrak yerlerinden biri olmuştur.

Palmira Antik Kenti Suriye'nin önemli kültürel miraslarından biridir. Bu kent Tedmur ve şehrin gelini isimleri ile de anılmaktadır. Romalılar ise bu antik kente Palmira ismini vermişlerdir. Burada pek çok arkeolojik kazıda yapılmıştır. Şehirdeki yerleşimin yaklaşık olarak M.Ö. 7500 yılına dayandığı düşünülmektedir.

Roma İmparatorluğu hakkında bilgi edinmek isteyen kişilerin Palmira Antik Kentini mutlaka görmesi gerekmektedir. Burada Roma döneminin mimari özelliklerini taşıyan pek çok tarihi eset ve yapılar bulunmaktadır. Suriye'ye gezi düzenlemeyi düşünen herkesin Palmira Antik Kenti kesinlikle görmesi gerekmektedir.

Orta Doğu turlarına katılarak pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Palmira Antik Kenti gezebilir Romalılar ve Yunanlılar ile ilgili pek çok bilgi öğrenebilirsiniz.

Palmira Antik Kenti Tarihi

Palmira Antik Kenti Yunanlılar ile Romalılar için oldukça önemli bir konuma sahiptir. 17. yüzyıldan sonra ise Avrupa ülkelerinin de dikkatini çekmeye başlamıştır. Günümüzde bulunan tarihi eser kalıntılarının büyük çoğunluğu Roma dönemine ait olan kalıntılardır. Bu kent Romalıların yapmış olduğu ürünleri Doğu ülkelerine gönderebilmeleri için önemli bir merkezdi.

Palmira Antik Kenti yapılmış olduğu dönemin en gösterişli mimari yapılarından biridir. Yükseldiği dönemlerde hiç bir imparatorluğun hükümdarlığı altında değildi. Palmira Antik Kenti içerisinde bulunan Baalshamin tapınağı buranın en önemli anıtıdır.

M.S. 131 yılında Baalshamin tapınağı yeniden inşa edilmiştir. Hristiyanlık dininin benimsenmesi ile de kilise olarak kullanılmıştır. Palmira Antik Kentinin girişi zafer kapısı olarak bilinmektedir. Burada yaklaşık olarak 12,5 km uzunluğunda bir cadde bulunmaktadır.

Palmira Antik Kentini Romalıların inşa ettiği bilinmektedir. Şehrin yapısı genel olarak Roma kültürünü yansıtmaktadır. Fakat tamamen Roma eserlerini barındırdığı söylenemez.

Palmira Antik Kenti Nerede?

Palmira Antik Kenti Suriye ile Orta Doğunun en önemli kültürel mirasıdır. Bunun yanında tüm dünyada önemli kabul edilen bir tarihi mirastır. Suriye'nin tam ortasında bulunduğu söylenebilir. Suriye çölünün geçiş noktasında bulunması sebebi ile kervanların uğrak yerlerinden biri olmuştur.

Palmira Antik Kenti Gezilecek Yerler

Palmiira Antik Kenti tarihi dönemlerde ticaret ve din merkezi olarak kullanılıyordu. Yunan ve Roma medeniyetlerine ait pek çok eserlerin bulunduğu antik kentin hakkında bilgilere 1. yüzyıldan itibaren ulaşılabilmektedir.

Eskiden yalnızca kervanların uğrak noktasıydı. Fakat Roma İmparatorluğunun eline geçince mimari yönden pek çok zenginlik kazanmıştır. Palmira Antik Kentinde bulunan pek çok tarihi eser yok edilmiştir. Ancak günümüzde pek çok ülke tarafından önemi bilinmektedir. Palmira'da oldukça fazla, anıtlar, heykeller ve tapınaklar vardır. Agora girişi ismi verilen yer gösterişli sütunlar ile çevrilmiştir bir yoldur. Çevresinde ise mezar odaları dikkat çekmektedir. Bu yol yaklaşık 1100 metre uzunluğa sahiptir ve 975 adet sütundan yapılmıştır.

Palmira Antik Kenti Giriş Ücreti

Palmira Antik Kenti ziyaretleri ücretsiz olarak gerçekleşmektedir. Ziyaretçilerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Palmira Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Palmira Antik Kentine ziyaret saatleri bulunmamaktadır. Fakat güvenlik amacı ile gündüz saatlerinde ziyaret edilmesi önerilmektedir.