Palandöken'i turistlere gökyüzünden tanıtıyorlar

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Ejder Kayak Merkezileri AŞ'nin girişimleriyle, dünyanın önemli kış turizm adresleri arasında gösterilen Palandöken Kayak Merkezi'nin tanıtımına katkı sağlanması ve turistlere eğlenceli anların yaşatılması amacıyla, yaklaşık 4 yıl önce yamaç paraşütü etkinliği başlatıldı.

Uzun yıllar turizm bölgelerinde yamaç paraşütü yapan pilotlardan Yusuf Okuyucu ve Enes Çiğdem, yerli ve yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapan Palandöken'de, yurt içinden ve dışından gelen misafirleri kış sezonunda gökyüzünde uçuruyor. Turistlere Erzurum ile Palandöken'in doyumsuz güzelliklerini gösteren yamaç paraşütü ekibi, karla kaplı çam ormanlarının yanı sıra dağların ve kış turizm merkezinin güzelliklerini gökyüzünden tanıtıyor.

Kayak merkezinde yamaç paraşütüne büyük ilgi

Kayak tatili için bölgeyi ziyaret eden turistler, merkezde yapılan yamaç paraşütüne büyük ilgi gösteriyor. Yamaç paraşütü pilotu Okuyucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yamaç paraşütüyle, Palandöken'in tanıtımını yapmayı ve kayakseverlere farklı etkinlik olanağı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Palandöken'in pistlerini gökyüzünden kuş bakışı tanıttıklarını ifade eden Okuyucu, "Kayakseverlerin, burada bizlerle yamaç paraşütü yaptıktan sonra geri dönüşleri gayet olumlu oluyor. Burada profesyonel sporculara ve kayakçılara kayak merkezi pistlerini gökyüzünden gösteriyoruz. Onlar için iyi bir kroki de oluyor." dedi. Okuyucu, Palandöken'de turizm elçisi olarak görevlerinin başında olduklarını belirterek, kayak merkezinin tanıtımına katkı sağlamak için gayret ettiklerini aktardı.

Palandöken'de yamaç paraşütü yapmanın, ayrıcalıklarının bulunduğuna işaret eden Okuyucu, şunları kaydetti: "Palandöken, Türkiye'nin en yüksek kalkış pistine sahip ve 3 bin 200 rakımda kalkışımızı yapıyoruz. Palandöken'de Türkiye'nin en dik pistlerinin yanında en yüksek yamaç paraşütü pisti bulunuyor. Bu özellikleriyle burada yamaç paraşütü yapmak bir ilktir. Fethiye, Muğla, İzmir'de denizin güzelliği ayrı ama burada da misafirlerimize kuş bakışıyla karlı sıra dağları, karlar altındaki şehri, karla bürünen çam ormanlarının ayrı bir güzelliğini gösteriyoruz."