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Palandöken'deki kayak heyecanı Kovid-19 nedeniyle sona erdi
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 25.03.2020 - 09:27,Son Güncelleme:/

Palandöken'deki kayak heyecanı Kovid-19 nedeniyle sona erdi

Kış turizminin önemli merkezlerinden Palandöken'de kayak heyecanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sona erdi.

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Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de etkisini gösteren Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla Palandöken Kayak Merkezi'nin kapatıldığı bildirildi.

Kararın, devletin aldığı önlemler göz önünde bulundurularak vatandaşın sağlığı için alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İnanıyoruz ki aziz milletimiz, daha önce de zor durumların üstesinden nasıl geldiyse, bu durumun da üstesinden gelecektir. Sizlerden ricamız, bu süreçte devletimizin almış oldukları tüm kararlara uymak olacaktır. Bizler bir oldukça üstesinden gelinmeyecek hiçbir sorun yoktur."

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