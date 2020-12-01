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Hürriyet
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Palandöken'de kar yağışı altında kayak heyecanı
Seyahat
AA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 16:11 | Son Güncelleme:

Palandöken'de kar yağışı altında kayak heyecanı

Erzurum'da yerli ve yabancı turistler, suni karlama sistemiyle pistleri hazır hale getirilen Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yağışı altında kayak yapmanın keyfini çıkardı.

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Havaların soğuması ve yüksek kesimlerde ara ara kar yağışı görülmesi kayak tutkunlarını heyecanlandırdı. Gelecek günlerde resmi açılışla kayak sezonunun başlayacağı Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Palandöken'deki pistler, suni karlama sistemiyle hazır hale getirildi. Henüz kar yağışının pisti dolduracak kadar olmaması sebebiyle Palandöken de dahil pek çok kayak pisti suni karla dolduruldu. Suni de olsa kar, kış tatili sevenleri mutlu etti. 

Palandökende kar yağışı altında kayak heyecanı

Bu durumu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kar yağışının aralıklarla etkili olduğu merkezde kayak ve snowboard yaparak keyifli anlar yaşadı. Kayak merkezinde bazı aileler de çocuklarıyla kardan adam yapıp, kartopu oynayarak eğlenceli zaman geçirdi. Şimdiden akın edilen pistin gelecek günler de daha da yoğunlaşması bekleniyor. 

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