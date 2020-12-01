Palandöken'de kar yağışı altında kayak heyecanı

Havaların soğuması ve yüksek kesimlerde ara ara kar yağışı görülmesi kayak tutkunlarını heyecanlandırdı. Gelecek günlerde resmi açılışla kayak sezonunun başlayacağı Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Palandöken'deki pistler, suni karlama sistemiyle hazır hale getirildi. Henüz kar yağışının pisti dolduracak kadar olmaması sebebiyle Palandöken de dahil pek çok kayak pisti suni karla dolduruldu. Suni de olsa kar, kış tatili sevenleri mutlu etti.

Bu durumu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kar yağışının aralıklarla etkili olduğu merkezde kayak ve snowboard yaparak keyifli anlar yaşadı. Kayak merkezinde bazı aileler de çocuklarıyla kardan adam yapıp, kartopu oynayarak eğlenceli zaman geçirdi. Şimdiden akın edilen pistin gelecek günler de daha da yoğunlaşması bekleniyor.